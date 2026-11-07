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دستگیری قاتل پارک پرستو نسیم شهر در کمتر از ۳ ساعت

فرمانده انتظامی بهارستان از دستگیری قاتل فراری و همدستش در کمتر از ۳ ساعت پس از وقوع نزاع مرگبار در پارک پرستوی نسیم‌شهر خبر داد.

کد خبر: 4200443تاریخ انتشار: 1431 بازدید۰

دستگیری
به گزارش تابناک، سرهنگ حسین‌خواه فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پیرامون وقوع یک فقره درگیری و نزاع در «پارک پرستو» نسیم‌شهر، بلافاصله مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ در محل حادثه حضور یافتند.

وی افزود: در بررسی پلیس از محل حادثه مشخص شد فردی بر اثر ضربه چاقو دچار جراحت شده و روی زمین افتاده است که بلافاصله فرد مجروح به مرکز درمانی منتقل شد، اما علی‌رغم تلاش کادر درمان، به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

سرهنگ حسین‌خواه با اشاره به متواری شدن عاملان نزاع از محل حادثه تصریح کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس، در کمتر از ۳ ساعت قاتل متواری به همراه همدستش شناسایی و در عملیاتی ضربتی در نسیم‌شهر دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان در پایان خاطرنشان کرد: متهم اصلی در بازجویی‌های پلیس به یک فقره قتل با انگیزه اختلاف شخصی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

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دستگیریقتلقاتلقاتل فرارینسیم شهر

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