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تابناک
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2019بازدید
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انهدام حلقه وصل شبکه‌های معاند در شیراز

جانشین فرمانده انتظامی فارس از شناسایی و بازداشت عامل کلیدی ارتباط با شبکه‌های معاند در شیراز خبر داد.

کد خبر: 4200053تاریخ انتشار: 2019 بازدید۰

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به گزارش تابناک، جانشین فرمانده انتظامی فارس گفت: در پی رصدهای اطلاعاتی و فنی مأموران انتظامی، فردی که با سرپل گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: این فرد با تهیه پوستر و کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور، با شبکه‌های معاند همکاری داشته و در جریان تجمعات نیز با حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به هدایت تجمعات و آتش زدن چهار پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده است.

سردار ملک زاده با اشاره به فعالیت مجازی متهم بیان کرد: وی از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده، به‌صورت مستمر اقدام به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت به آشوب می‌کرده است. جانشین فرمانده انتظامی فارس گفت: در پی رصد‌های اطلاعاتی و فنی مأموران انتظامی، فردی که با سرپل گروهک منافقین ارتباط برقرار کرده و آموزش‌هایی در این زمینه دریافت کرده بود، شناسایی و دستگیر شد. 

وی افزود: این فرد با تهیه پوستر و کلیپ و ارسال مستندات به خارج از کشور، با شبکه‌های معاند همکاری داشته و در جریان تجمعات نیز با حضور فعال در شهر صدرا، اقدام به هدایت تجمعات و آتش زدن چهار پرچم جمهوری اسلامی ایران کرده است. سردار ملک زاده با اشاره به فعالیت مجازی متهم بیان کرد: وی از طریق صفحه اینستاگرامی خود با بیش از ۱۶ هزار دنبال‌کننده، به‌صورت مستمر اقدام به تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و دعوت به آشوب می‌کرده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

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برچسب ها

دستگیریاستان فارسشیرازتبلیغ علیه نظامشبکه های معاند

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