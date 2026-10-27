انهدام تیم معاند در سیستان و بلوچستان

به گزارش تابناک؛ از منابع محلی که مسوولان ذیربط نیز آن را تایید کردند؛ حاکیست طی یک عملیات تعقیب و گریز شماری از اعضای یک گروهک معاند دستگیر شدند.

بر پایه این گزارش؛ در نتیجه پیگیری از چند مرجع ذیربط؛ این عملیات با اقدامات رهگیرانه قبلی صورت گرفته است و در جریان عملیات دستگیری چند عضو گروهک، هیچ یک از نیروهای امنیتی آسیب ندیدند.

بنا به گزارش های به دست آمده، فرماندار ایرانشهر و معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید اصل خبر از توضیح در این باره خودداری و موضوع را به پیگیری از دستگاه‌های امنیتی ارجاع دادند.

گفتنی است؛ تا لحظه انتشار این خبر دستگاه‌ امنیتی ذیربط بصورت رسمی در این باره خبری را اعلان نکرده است اما گفته می‌شود تاکنون سه نفر عامل معاند دستگیر و از سرنوشت دیگر اعضای احتمالی گروهک اطلاعی در دست نیست.

منبع: ایسنا