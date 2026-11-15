به گزارش تابناک؛ بر اساس مطالعه‌ای جدید که به بررسی رابطه میان رژیم غذایی و علائم پیش از قاعدگی پرداخته است، در برخی زنان، تمایل شدید به مصرف خوراکی‌های خاص (مانند شکلات) پیش از شروع دوره قاعدگی، با شدت بیشتر علائم «سندرم پیش از قاعدگی» (PMS) مرتبط است.

این مطالعه که بر روی ۶۰۷ زن در ترکیه انجام شد، نشان داد زنانی که به‌طور مکرر از مواد غذایی «فوق‌فرآوری‌شده» (مانند نوشیدنی‌های شیرین و برخی تنقلات بسته‌بندی‌شده) استفاده می‌کردند، بیشتر احتمال داشت که علائم شدیدتری از سندرم پیش از قاعدگی را گزارش کنند. در مقابل، داشتن دو عادت رفتاری خاص با بروز علائم خفیف‌تر مرتبط بود:

- مکث کردن پیش از پاسخ دادنِ فوری به هوسِ خوردن یک خوراکی خاص.

- احساس نکردنِ گناه یا سرزنش خود پس از خوردن غذا.

این مطالعه چگونه انجام شد؟

پژوهشگران، زنانی را در بازه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال از طریق شبکه‌های دانشگاهی، رسانه‌های اجتماعی و معرفی توسط سایر شرکت‌کنندگان، جذب کردند.

شرکت‌کنندگان در یک پرسشنامه آنلاین، علائمی را که در هفته منتهی به شروع قاعدگی تجربه می‌کردند از جمله درد، اختلالات خواب و تغییرات اشتها ارزیابی کردند.

این زنان همچنین به پرسش‌هایی درباره میزان مصرف مواد غذایی فوق‌فرآوری‌شده، پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای، و نحوه مدیریت گرسنگی و هوس‌های غذایی خود پاسخ دادند.

یافته‌های کلیدی

حتی پس از در نظر گرفتن عواملی همچون سن، نظم چرخه قاعدگی و عادات کلی غذایی، ارتباط میان مصرف مواد غذایی فوق‌فرآوری‌شده و شدت علائم سندرم پیش از قاعدگی همچنان معنادار باقی ماند. «ضیا اروکای متین» ، پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی آنکارا، اظهار داشت که افزایش مصرف این نوع مواد غذایی با تشدید علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) مرتبط است؛ هرچند با لحاظ کردن سایر عوامل، این ارتباط نسبتاً محدودتر شد.

بر اساس این مطالعه، به ازای هر امتیاز بیشتر در بخش مربوط به مواد غذایی فوق‌فرآوری‌شده در پرسشنامه (که امتیازی بین ۰ تا ۱۱ داشت) ، میانگین نمره شدت علائم (در مقیاسی بین ۴۴ تا ۲۲۰) تقریباً یک واحد افزایش می‌یافت.

در مقابل، در این تحلیل، پایبندی به رژیم غذایی مدیترانه‌ای ارتباط آشکاری با شدت علائم نشان نداد.

آن دو عادتی که با علائم خفیف‌تر مرتبط هستند، شامل چه مواردی می‌شوند؟ پژوهشگر این موضوع را با مثال شکلات توضیح داد:

- ممکن است لحظه‌ای درنگ کنید و از خود بپرسید: «آیا واقعاً گرسنه‌ام، یا صرفاً به دنبال چیزی هستم که به من آرامش دهد؟»

- پژوهشگران به این لحظه درنگ، رفتار «غیرواکنشی» یا «غیرتکانشی» می‌گویند.

- اگر تصمیم گرفتید چیزی بخورید، پرهیز از قضاوتِ خود به این معناست که انتخابتان را بپذیرید، بدون آنکه احساس شکست یا گناه کنید.

محدودیت‌های این پژوهش چیست؟ این مطالعه به دلایل زیر، رابطه علت‌ومعلولی مستقیمی را اثبات نمی‌کند:

- این پژوهش بر پایه یادآوری‌های خودِ شرکت‌کنندگان انجام شده است.

- داده‌ها تنها در یک مقطع زمانی گردآوری شده‌اند؛ بنابراین دشوار می‌توان تشخیص داد که آیا علائم پیش از تغییر در عادات غذایی بروز کرده‌اند یا برعکس.

- بیشترِ افرادِ حاضر در نمونه آماری، دارای تحصیلات دانشگاهی بودند؛ موضوعی که قابلیت تعمیمِ یافته‌ها را محدود می‌کند.

پژوهشگران پیشنهاد می‌کنند که در گام بعدی، زنان در طول چندین چرخه قاعدگی مورد بررسی قرار گیرند به‌طوری که به‌صورت روزانه ثبت کنند چه می‌خورند، هوسِ چه چیزی را دارند و چه احساسی دارند تا مشخص شود آیا تغییرات در رژیم غذایی پیش از بروز علائم رخ می‌دهند یا پس از آن. همچنین، انجام یک کارآزمایی تصادفی که رژیم‌های غذایی مختلف را مقایسه کند، می‌تواند به روشن شدن این مسئله کمک کند که آیا تغییر رژیم غذایی واقعاً باعث تسکین علائم می‌شود یا خیر.

این پژوهش در نشریه «ساینتیفیک ریپورتس» (Scientific Reports) منتشر شده است.





منبع: راشا تودی