اطلاعات ۲۲ میلیون فرانسوی سرقت شد

اطلاعات شخصی و نشانی پستی ۲۲ میلیون نفر در فرانسه طی حمله هکرها به یکی از شرکت‌های وابسته به پست این کشور به سرقت رفت و خطر کلاهبرداری سایبری را افزایش داد.

به گزارش تابناک، یک حمله سایبری به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه گروه پست فرانسه، اطلاعات شخصی و نشانی پستی ۲۲ میلیون نفر را در معرض سرقت قرار داده و نگرانی‌ها درباره افزایش حملات دیجیتال به زیرساخت‌های این کشور را تشدید کرده است.

شرکت «مایلوا» (Maileva) ، از زیرمجموعه‌های شرکت دوکاپوست و وابسته به گروه پست فرانسه، هدف یک حمله سایبری قرار گرفت که در جریان آن اطلاعات میلیون‌ها نفر به سرقت رفت.داده‌های سرقت‌شده شامل نام، نام خانوادگی و نشانی پستی حدود ۲۲ میلیون نفر است.

این اطلاعات می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های بعدی، از جمله کلاهبرداری و ارسال پیام‌های جعلی هدفمند شود.این اتفاق در شرایطی رخ داده که فرانسه طی ماه‌های اخیر با موجی از حملات سایبری علیه شرکت‌ها و نهادهای مختلف روبه‌رو بوده است؛ حملاتی که دامنه آنها از سرقت اطلاعات شخصی فراتر رفته و به زیرساخت‌های عملیاتی کسب‌وکارها نیز رسیده است.

در یکی از نمونه‌های اخیر، سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های زنجیره‌ای فرانسه هدف نفوذ سایبری قرار گرفتند. این حمله باعث افزایش غیرعادی دمای یخچال‌ها و فاسد شدن بخشی از مواد غذایی شد و خسارت مالی قابل‌توجهی به فروشگاه‌ها وارد کرد.

مجموع این رخدادها نشان می‌دهد حملات سایبری دیگر صرفاً به سرقت اطلاعات یا اختلال در خدمات آنلاین محدود نیستند و می‌توانند فعالیت روزمره کسب‌وکارها و خدمات عمومی را نیز مختل کنند.

منبع: فارس



