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واکنش سردار محبی به ادعای مضحک حمله به سامانههای سرمایشی
سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به طرح ادعایی مبنی بر حمله ایران به سامانههای سرمایشی در فرانسه، تصریح کرد: ادعای مضحک حمله به سامانههای سرمایشی، سناریوی نخنمای صهیونیستها برای ایرانهراسی و یارگیری در اروپاست.
به گزارش تابناک، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد. برخلاف آمریکا و رژیم صهیونی، غیرنظامیان در بانک اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایی ندارند.
ادعای مضحک حمله به سامانههای سرمایشی، سناریوی نخنمای صهیونیستها برای ایرانهراسی و یارگیری در اروپاست.»
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