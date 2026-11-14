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واکنش سردار محبی به ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی

سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به طرح ادعایی مبنی بر حمله ایران به سامانه‌های سرمایشی در فرانسه، تصریح کرد: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.

کد خبر: 4201901تاریخ انتشار: 414 بازدید
سردار محبی سخنگوی سپاه
به گزارش تابناک، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«پاریس مراقب تله پرچم دروغین رژیم صهیونی باشد. برخلاف آمریکا و رژیم صهیونی، غیرنظامیان در بانک اهداف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جایی ندارند.

ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.»

توییت سردار محبی

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برچسب ها

اروپاحمله سایبریفرانسهسخنگوی سپاهسردار محبیاهداف غیرنظامی

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