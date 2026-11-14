واکنش سردار محبی به ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی

سخنگوی سپاه پاسداران در واکنش به طرح ادعایی مبنی بر حمله ایران به سامانه‌های سرمایشی در فرانسه، تصریح کرد: ادعای مضحک حمله به سامانه‌های سرمایشی، سناریوی نخ‌نمای صهیونیست‌ها برای ایران‌هراسی و یارگیری در اروپاست.