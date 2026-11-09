تنش تازه میان تهران و پاریس / ادعای فرانسه درباره نقش سپاه در یک حمله سایبری

وزیر خارجه فرانسه با متهم کردن سپاه به دست داشتن در یک حمله سایبری، از احضار سفیر ایران و احتمال اعمال تحریم‌های تازه اروپایی خبر داد.

به گزارش تابناک، ژان نوئل بارو وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: سفیر ایران در پی حمله سایبری به سیستم‌های خنک‌کننده احضار شد. رویترز به نقل از وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌هایی را علیه ایران وضع خواهد کرد.

‌رویترز به نقل از وزیر امور خارجه فرانسه همچنین ادعا کرده است: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشت حمله سایبری به سیستم‌های خنک‌کننده قرار دارد.