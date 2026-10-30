اعلام آمادگی پوتین برای تماس با مکرون و مرتس

سخنگوی کرملین گفت: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برای گفت‌وگو با همه مقامات از جمله رئیس‌جمهوری فرانسه و صدراعظم آلمان آمادگی دارد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف روز جمعه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «اگر امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان با کرملین تماس بگیرند، واکنش پوتین چه خواهد بود»، گفت: او تلفن را بر می‌دارد، او برای گفت‌وگو با همه آمادگی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا رئیس‌جمهور روسیه حاضر است در صورت پیش‌قدم شدن ولادیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، با او نیز تلفنی گفت‌وگو کند»، افزود: هنوز کسی تماس نگرفته است.

سخنگوی کرملین در پاسخ به این پرسش که «آیا در چارچوب تدارکات برای مذاکرات، درگیری نظامی بین روسیه و اوکراین متوقف خواهد شد» نیز گفت: نه، آماده شدن برای مذاکرات به معنی هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر محدود کردن عملیات‌های نظامی نیست.

وی خاطرنشان کرد:‌ مسکو در حال انجام یک عملیات نظامی ویژه است تا کی‌یف را از توانایی انجام هرگونه حمله علیه روسیه محروم کند.

روند آتش‌بس محدود در شهر اولشکی منطقه خرسون

اقدامات بشردوستانه در نزدیکی شهر «اولشکی» در منطقه خرسون - در یکی از خطوط درگیری با اوکراین - که روزهای اخیر با برقراری آتش‌بس در این منطقه آغاز شد، موضوع پرسش دیگری از سخنگوی کرملین بود.

پسکوف در پاسخ گفت: بازرسان حقوق بشر روسیه و اوکراین فعالانه در حال هماهنگی اقدامات خود هستند، از جمله اقداماتی که به این مأموریت بشردوستانه در «اولشکی» مربوط می‌شود.

وی افزود: هر یک از شهروندان اولشکی که بخواهد شهر را ترک کند، می‌تواند در جریان عملیات بشردوستانه‌ای که در منطقه در حال انجام است، از این شهر خارج شود.

سخنگوی کرملین گفت: نکته اصلی این است که مردم اکنون کمک‌های بشردوستانه دریافت خواهند کرد؛ به‌ویژه آن دسته از کمک‌هایی که به‌عنوان اقلام ضروری شناسایی شده‌اند.

وی با اشاره به حمایت از تلاش‌های ملانیا ترامپ همسر رئیس‌جمهوری آمریکا برای انجام این عملیات بشردوستانه در اولشکی گفت:‌ توافق‌ها در این زمینه، موردی خاص و جداگانه محسوب می‌شوند؛ در مقطع کنونی، تعمیم دادن این موضوع به کل فرآیند حل‌وفصل مناقشه اوکراین دشوار است.

یانا لانتراتووا کمیسر حقوق بشر روسیه نیز با انتشار ویدئویی در کانال تلگرامی خود گفت: «ما در اولشکی هستیم؛ جایی که افرادی که قصد دارند به قلمرو فدراسیون روسیه بروند، در حال جمع شدن هستند. همچنین کسانی اینجا حضور دارند که می‌خواهند به قلمرو اوکراین بروند. برای همه این امکان فراهم خواهد شد.»

وی همچنین اظهار داشت: ما در حال توزیع چندین تن کمک بشردوستانه شامل مواد غذایی، اقلام بهداشتی، سوخت برای ژنراتورها و سایر اقلام ضروری میان شهروندان اولشکی هستیم.

این مقام روس تأکید کرد که این کمک‌ها برای کسانی که تصمیم گرفته‌اند در شهر بمانند، حیاتی است.

آغاز آتش بس / مردم «اولشکی» در سه راهی

آتش‌بس محدود و موقت بین روسیه و اوکراین با هدف اجرای عملیات بشردوستانه در نزدیکی شهر «اولشکی» در منطقه خرسون - در یکی از خطوط درگیری نظامی - از ساعت چهار صبح روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ (۴:۳۰ به وقت تهران) آغاز شده است.

پیشتر پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد: تخلیه ساکنان اولشکی به عنوان بخشی از یک عملیات بشردوستانه ممکن است چندین روز به طول انجامد و به تمام کسانی که مایل به ترک این شهر هستند، اجازه خروج داده خواهد شد.

کاخ سفید نیز اعلام کرد: روسیه و اوکراین توافق کرده‌اند که تمامی عملیات‌های رزمی را در اولشکی متوقف کنند تا امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه فراهم شود و مقدمات تخلیه جمعیت غیرنظامی از طریق یک کریدور امن اختصاصی مهیا شود.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه ۱۷ مهر ۱۴۰۵ در گفت‌وگوی تلفنی با دونالد ترامپ همتای آمریکایی خود اعلام کرد که در خصوص وضعیت بشردوستانه در شهر اولشکی، توافق شده است که کمیسر امور حقوق بشر روسیه، در تماس دائمی با دفتر ملانیا ترامپ خواهد بود.

پیش از این، سخنگوی کرملین ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ وضعیت شهر اولشکی در منطقه خرسون را بحرانی توصیف کرده و گفته بود:‌ به دلیل گلوله‌باران و حملات پهپادی از سوی کی‌یف، امکان رساندن مواد غذایی یا اقلام پزشکی به این شهر وجود ندارد.

پس از پیشروی نیروهای روسیه در منطقه خرسون در پی آغاز عملیات نظامی این کشور در اوکراین از اسفند ۱۴۰۰، همه‌پرسی دراین منطقه برگزار شد و به دنبال اعلام نتایج آن، مسکو، منطقه خرسون را به عنوان یکی از واحدهای فدرالی جدید خود اعلام کرد، اقدامی که با مخالفت کی‌یف مواجه شد. همچنان بخشی از منطقه خرسون از جمله شهر خرسون مرکز این منطقه در اختیار اوکراین است.