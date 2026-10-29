پوتین برای جنگ با اروپا اعلام آمادگی کرد

به گزارش تابناک؛ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت: روسیه از هر اقدامی برای احیای روابط کامل با کشورهای اتحادیه اروپا حمایت می‌کند و شخصیت هایی در اروپا خواهان گفتگو هستند.

پوتین در ادامه افزود: روسیه خواهان جنگ با اروپا نیست، اما برای آن آماده است. اگر رهبران اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته‌اند شکست راهبردی به روسیه تحمیل کنند، بعید است تا سال ۲۰۳۰ نیز بتوانند به این هدف دست یابند. روسیه درس‌های جنگ جهانی اول و دوم را به‌خوبی به یاد دارد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه در سطح جهان به کار می‌گیرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که این کشور نمی‌خواهد وضعیت منطقه بالتیک به وضعیتی مشابه شرایط تنگه هرمز تبدیل شود.

پوتین در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد که جهان به ‌طور بنیادین تغییر کرده است و ساختارهای بین‌المللی به اصلاح نیاز دارند.

وی تأکید کرد: روسیه در صادرات غلات در رتبه نخست جهان قرار دارد. همچنین هیچ کشوری در جهان، به‌ جز روسیه، قادر به تولید نیروگاه‌های هسته‌ای با ‌مقیاس کوچک نیست.

منبع: مهر