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زلزله تهران را لرزاند
زلزلۀ خفیف ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی لواسان تهران را لرزاند.
به گزارش تابناک و بر اساس دادههای مرکز لرزهنگاری، ساعت ۱۴ و ۵ دقیقه بعد از ظهر امروز زلزلۀ خفیف ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی لواسان تهران را لرزاند.
در جدول زیر جزئیات زلزله امروز تهران را ببینید.
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