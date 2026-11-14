زلزله تهران را لرزاند



به گزارش تابناک و بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری، ساعت ۱۴ و ۵ دقیقه بعد از ظهر امروز زلزلۀ خفیف ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی لواسان تهران را لرزاند.

در جدول زیر جزئیات زلزله امروز تهران را ببینید.