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زلزله تهران را لرزاند

زلزلۀ خفیف ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی لواسان تهران را لرزاند.

کد خبر: 4201846تاریخ انتشار: 2133 بازدید

زلزله
به گزارش تابناک و بر اساس داده‌های مرکز لرزه‌نگاری، ساعت ۱۴ و ۵ دقیقه بعد از ظهر امروز زلزلۀ خفیف ۲.۸ ریشتری در عمق ۱۲ کیلومتری زمین حوالی لواسان تهران را لرزاند.

در جدول زیر جزئیات زلزله امروز تهران را ببینید.

زلزله

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برچسب ها

زلزلهتهرانزمین لرزهلواسان

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