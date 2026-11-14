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وضعیت عجیب جایگاه‌های بنزین

تعداد بازدید: ۱۰۸۸
کد خبر: 4201794 4344 بازدید تاریخ انتشار:
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وضعیت عجیب جایگاه‌های بنزین و کارت‌های آزاد بنزین که جایگاه داران مدعی هستند شارژ نمی‌شود را ببینید.


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برچسب‌ها:
سهمیه بنزینویدیونبض خبرناترازی انرژیسهمیه بنزین آزاد

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نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۳
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۲
رضاکشور اتصال: IR

چرا چندتا جایگاه دار متخلف را نمیندازید در سهمیه بنزین 5 هزار لیتری که براش شارژ میشه و به مردم نمیده بسوزانید تا برای بقیه شون عبرت بشه؟

ناشناسکشور اتصال: IR

در این وضعیت حساس کشور، دولتیهای وقت نشناس هم با موضوع بنزین و کارت های سوخت بدجوری روی اعصاب و روان مردم میرن

ناشناسکشور اتصال: IR

وضعیت عجیب ! وضعیت اسفناک

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