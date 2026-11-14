کپی پیوندچاپ3 دیدگاه4344 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›اقتصاد فیلم<<اقتصاد فیلم نبض خبروضعیت عجیب جایگاههای بنزین تعداد بازدید: ۱۰۸۸ تعداد بازدید: ۱۰۸۸ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201794 | 4344 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۳:۳۴ | 14 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن وضعیت عجیب جایگاههای بنزین و کارتهای آزاد بنزین که جایگاه داران مدعی هستند شارژ نمیشود را ببینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201794/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:سهمیه بنزینویدیونبض خبرناترازی انرژیسهمیه بنزین آزاد مطالب مرتبطچشمپزشک دولت، نقطه کور کابینه؟!/ مردم نگران بنزین، بازی قائمپناه در زمین حاشیههاتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳استدلال سست یار جلیلی برای زدن پزشکیان جنجالی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳بازی بد با کارت بنزینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳تاکتیک جدید دولت برای مقابله با قاچاق سوختتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲بنزین سوپر با نصف قیمت جهانی؛ اما با درامد ایرانی!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸تصاویر حرکت آقای وزیر که پزشکیان خوشش آمدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۳ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۲ رضا ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۴:۴۰ +۰ −۰ پاسخ چرا چندتا جایگاه دار متخلف را نمیندازید در سهمیه بنزین 5 هزار لیتری که براش شارژ میشه و به مردم نمیده بسوزانید تا برای بقیه شون عبرت بشه؟ ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۴:۲۹ +۶ −۰ پاسخ در این وضعیت حساس کشور، دولتیهای وقت نشناس هم با موضوع بنزین و کارت های سوخت بدجوری روی اعصاب و روان مردم میرن ناشناس ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۴:۲۲ +۵ −۰ پاسخ وضعیت عجیب ! وضعیت اسفناک دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
چرا چندتا جایگاه دار متخلف را نمیندازید در سهمیه بنزین 5 هزار لیتری که براش شارژ میشه و به مردم نمیده بسوزانید تا برای بقیه شون عبرت بشه؟
در این وضعیت حساس کشور، دولتیهای وقت نشناس هم با موضوع بنزین و کارت های سوخت بدجوری روی اعصاب و روان مردم میرن
وضعیت عجیب ! وضعیت اسفناک
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.