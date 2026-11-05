چرتکه

مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: «...دولت پزشکیان به اسم حذف رانت، ارز ترجیحی را برداشت و کمر معیشت مردم را شکست و سفره‌های مردم را نابود کرد... یکی از وزرای دولت پزشکیان به من گفت نگران نباشید، ما هر چقدر کالاها را گران کنیم مردم خودشان را با قیمت‌های جدید تطبیق می‌دهند و کنار می‌آیند... عامل گرانی‌ها و جهش قیمت کالاها، جنگ نیست بلکه حذف (افزایش) ارز ترجیحی توسط دولت و تصمیمات غلط است