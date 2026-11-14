استدلال سست یار جلیلی برای زدن پزشکیان جنجالی شد

نبض خبر

تعداد بازدید: ۶۶۶

فواد ایزدی گفت: «...وقتی پزشکیان لامپ خاموش می‌کند، ترجمه می‌کنند وضع ایران چقدر خراب است که برق دفتر رئیس جمهور را نمی‌توانند تامین کنند... زمانی که رئیس‌جمهور آه و ناله می‌کند، ترامپ آن را تیتر می‌کند!» با توجه به آنکه قاعدتاً آمریکا و اسرائیل با تکیه بر آمارهایی که از نهادهای داخلی از طریق سرویس‌های اطلاعاتی به دست می‌آورند، ارزیابی می‌کنند، چنین استدلال سستی با اعتراض در این جلسه مواجه شد. استدلال ایزدی را می‌بینید و می‌شنوید.