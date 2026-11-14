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نبض خبر
استدلال سست یار جلیلی برای زدن پزشکیان جنجالی شد
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تعداد بازدید: ۶۶۶
فواد ایزدی گفت: «...وقتی پزشکیان لامپ خاموش میکند، ترجمه میکنند وضع ایران چقدر خراب است که برق دفتر رئیس جمهور را نمیتوانند تامین کنند... زمانی که رئیسجمهور آه و ناله میکند، ترامپ آن را تیتر میکند!» با توجه به آنکه قاعدتاً آمریکا و اسرائیل با تکیه بر آمارهایی که از نهادهای داخلی از طریق سرویسهای اطلاعاتی به دست میآورند، ارزیابی میکنند، چنین استدلال سستی با اعتراض در این جلسه مواجه شد. استدلال ایزدی را میبینید و میشنوید.
نظرات بینندگان
استدلال کاملا محکم بود. ارزی که برای دختر و پسر و دامادش در سفرهای خارجی خرج میشه، هزاران برابر ریاکاری خاموش کردن لامپ می باشد (به نظرم مثل پیام های دیگر انتقادی و مالفت با دولت سانسور مکیشه)
دیگه وضعیت ما از عراق که بدتر نیست چرا مسیولان انها این بی فکری ها را نمیکنند
یاران غار همین آقا افتخار می کنند که یک پیراهن را پنج سال می پوشند ولی حالا که یک رئیس جمهوری پیدا شده و از ساخت فرهنگ رو از خودش شروع کرده بهش ایراد می گیرند.
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