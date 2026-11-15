ویدیوی شدت تصادف دو هواپیمای بوئینگ

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یک فروند بوئینگ ۷۶۷ باری متعلق به شرکت UPS و یک فروند بوئینگ ۷۳۷ مسافربری متعلق به شرکت هواپیمایی کوپا، هنگام حرکت روی تاکسی‌وی فرودگاه بین‌المللی میامی با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه شامگاه شنبه رخ داد و به گزارش رسانه‌های آمریکایی، تاکنون گزارشی از مصدومیت سرنشینان دو هواپیما منتشر نشده است. این برخورد حدود ساعت 21 و 15 دقیقه به وقت محلی در فرودگاه بین‌المللی میامی در ایالت فلوریدا اتفاق افتاد. دو هواپیما در زمان حادثه روی مسیرهای تاکسی فرودگاه در حال حرکت بودند که بال هواپیمای مسافربری کوپا با دماغه هواپیمای باری UPS برخورد کرد. هواپیمای کوپا پیش از این از شهر پاناماسیتی به میامی رسیده بود و هواپیمای باری UPS نیز قرار بود در پرواز شماره ۳۵۸ به مقصد بوگوتا، پایتخت کلمبیا، حرکت کند. جزئیات اولیه حادثه از مکالمات ضبط‌شده میان خلبانان و برج مراقبت به دست آمده است. بر اساس این مکالمات، خلبان هواپیمای کوپا از برخورد یک هواپیمای دیگر با هواپیمای خود به برج مراقبت خبر داد. پس از آن، کنترلر پرواز از خلبان هواپیمای UPS درباره احتمال برخورد سؤال کرد و او تأیید کرد که هواپیمای باری بیش از حد به سمت جلو حرکت کرده و بال هواپیمای دیگر با آن برخورد کرده است. ویدیویی که توسط یکی از مسافران داخل هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی کوپا فیلمبرداری شده است، آسیب وارده به دماغه هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ شرکت هواپیمایی یو پی اس را پس از برخورد در فرودگاه بین‌المللی میامی در فلوریدا نشان می‌دهد.