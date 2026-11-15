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تصاویر تازه از حادثه مرگبار ایلام با 12 جان باخته

تعداد بازدید: ۴۵
کد خبر: 4201996 144 بازدید تاریخ انتشار:
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تصاویر تازه از جان‌باختگان حادثۀ اتوبوس در ایلام که به ۱۲ نفر رسیدند و روایت مصدومینی که جان به در برده‌اند را می‌بینید و می‌شنوید.


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برچسب‌ها:
ایلامواژگونی اتوبوسویدیونبض خبرچپ کردن اتوبوس

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