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نبض خبر
تصاویر تازه از حادثه مرگبار ایلام با 12 جان باخته
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تصاویر تازه از جانباختگان حادثۀ اتوبوس در ایلام که به ۱۲ نفر رسیدند و روایت مصدومینی که جان به در بردهاند را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
تصاویر تازه از جانباختگان حادثۀ اتوبوس در ایلام که به ۱۲ نفر رسیدند و روایت مصدومینی که جان به در بردهاند را میبینید و میشنوید.
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