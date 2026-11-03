عملیات پلیس برای دستگیری محکومان پروندههای کثیرالشاکی/۱۰ نفر بازداشت شدند
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان از شناسایی و دستگیری ۱۰ محکوم متواری جرائم کلاهبرداری در عملیاتهای جداگانه کارآگاهان پلیس خبرداد و گفت: برخی از این افراد از محکومان پروندههای کثیرالشاکی بودند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، سرهنگ «علی لشکری» رئیس پلیس آگاهی هرمزگان اظهارکرد: در پی دستور مرجع قضایی برای دستگیری محکومان متواری جرائم کلاهبرداری، شناسایی و جلب این افراد بهصورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی هرمزگان با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق شدند مخفیگاه ۱۰ نفر از محکومان متواری را در نقاط مختلف استان و دیگر استانهای کشور شناسایی کنند.
رئیس پلیس آگاهی هرمزگان ادامه داد: پس از هماهنگی با شعب اجرای احکام کیفری و مدنی، مأموران در عملیاتهایی جداگانه و غافلگیرانه این افراد را دستگیر کردند.
لشکری خاطرنشان کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.
وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای شناسایی و دستگیری مجرمان، از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی اطلاع دهند.
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