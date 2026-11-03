اعلام مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در هرمزگان

رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان، مسیر و زمان برگزاری راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بندرعباس، شهرستان‌ها و بخش‌های مختلف استان را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی‌فرد اظهار کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان در بندرعباس ساعت ۹: ۳۰ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آبان، از میدان حضرت امام خمینی (ره) (پارک شهید دباغیان) به سمت مسجد جامع برگزار می‌شود.

وی افزود: سردار حمیدرضا مقدم‌فر، مشاور رسانه‌ای فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سخنران ویژه این مراسم در بندرعباس خواهد بود.

رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان درباره زمان و مسیر راهپیمایی در سایر شهرستان‌های استان گفت: این مراسم در میناب ساعت ۹ از چهارراه امام به سمت گلزار شهدای دانش‌آموزی شجره طیبه، در بندرلنگه ساعت ۸: ۳۰ از میدان ۲۲ بهمن (میدان آموزش‌وپرورش) به سمت مسجد جامع و در بستک ساعت ۸: ۳۰ از میدان قدس تا مسجد جامع برگزار می‌شود.

ایمانی‌فرد ادامه داد: راهپیمایی در بوموسی پس از نماز مغرب و عشا از مسجد جامع تا امام حسن مجتبی (ع) ، در سیریک ساعت ۸ در محل مسجد جامع، در رودان ساعت ۸: ۳۰ از میدان جمهوری اسلامی تا میدان امام خمینی (ره) ، در قشم ساعت ۹ از مصلی امام علی (ع) تا صحن امامزاده سید مظفر و در جاسک ساعت ۹: ۳۰ از میدان امام تا گلزار شهدای گمنام برگزار خواهد شد.

وی افزود: مردم حاجی‌آباد ساعت ۹ از چهارراه فرهنگ تا حرم مطهر امامزادگان سید محمد و امیرنظام‌الدین (ع) ، مردم پارسیان ساعت ۸: ۳۰ از میدان شهرداری تا میدان ولیعصر، مردم بشاگرد ساعت ۹ در شهر گوهران از بخشداری قدیم به سمت مسجد امام خمینی (ره) و مردم بندر خمیر ساعت ۸: ۳۰ از کلانتری تا مسجد فاطمه‌الزهرا (س) در این مراسم حضور خواهند یافت.

رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به برنامه راهپیمایی در جزایر و بخش‌های استان گفت: این مراسم در جزیره هرمز ساعت ۱۰ از میدان امام خامنه‌ای به سمت مسجد جامع، در بخش قلعه‌قاضی ساعت ۸ از روبه‌روی مدرسه دکتر معین تا بخشداری، در بخش شمیل ساعت ۸ از مقابل ساختمان کمیته امداد تا مسجد صاحب‌الزمان (عج) و در بخش توکهور و هشتبندی ساعت ۹ از بخشداری توکهور تا مسجد جامع هشتبندی برگزار می‌شود.

ایمانی‌فرد اضافه کرد: راهپیمایی در روستای کنارُو ساعت ۹ از دبستان شهید محمد آبسواران تا گلزار شهدا، در بخش فارغان ساعت ۸: ۳۰ از مقابل بانک کشاورزی تا امامزاده رکن‌الدین، در بخش احمدی ساعت ۹ از میدان دفاع مقدس تا دبیرستان دخترانه عفاف و در بخش سندرک ساعت ۸: ۳۰ از درمانگاه سندرک به سمت مسجد نور برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: مردم جغین نیز ساعت ۸: ۳۰ از مقابل بخشداری به سمت محل تجمع مردمی در جوار سالن ورزشی شهدای بخش حرکت می‌کنند و راهپیمایی در بخش گافر و پارامون، روستای درنگ‌مدو، ساعت ۹ از بوستان غدیر تا گلزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی دفتر تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: در شهر سردشت، راهپیمایی ساعت ۹ از میدان ولایت و گلزار شهدای خوشنام تا مسجد امام حسین (ع) ، در روستای بلبل‌آباد ساعت ۹ از بوستان غدیر تا حسینیه آزادی، در روستای جگدان ساعت ۹ از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا گلزار شهدا و در روستای نیک‌دشت ساعت ۹ از مدرسه ابوریحان بیرونی تا مسجد صاحب‌الزمان (عج) برگزار می‌شود.

ایمانی‌فرد افزود: این مراسم در بخش بندزرک ساعت ۸: ۳۰ از گلزار شهدای دانش‌آموز شهر بندزرک تا مسجد جامع، در بخش جناح ساعت ۹ از چهارراه بهزیستی تا دبستان توحید، در شهر تخت ساعت ۸: ۱۵ از مسجد فاطمیه تا گلزار شهدای شهر، در روستای گرو از توابع بخش سندرک ساعت ۸: ۳۰ از سه‌راهی روستا به سمت مسجد امیرالمؤمنین (ع) ، در روستای درجادون ساعت ۹ از خیابان اصلی روستا به سمت حسینیه و در دهستان درپهن ساعت ۹ از مسجد ابوالفضل (ع) به سمت گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

وی در پایان از مردم هرمزگان دعوت کرد با حضور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، در این مراسم شرکت کنند.