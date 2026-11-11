گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد لنج‌های باری این شهرستان طی یک سال گذشته، بر ضرورت رفع موانع تجاری، توسعه زیرساخت‌های بندری و استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی دریایی خمیر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، جلسه بررسی مشکلات، فرصت‌ها و ظرفیت‌های مرز دریایی شهرستان خمیر به ریاست «مراد زرهی» فرماندار شهرستان و با حضور فرمانده دریابانی شهرستان‌های خمیر و بندرعباس و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مرز دریایی شهرستان، موانع موجود و راهکارهای توسعه فعالیت‌های بندری و افزایش مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت.

مراد زرهی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد لنج‌های باری شهرستان طی یک سال گذشته اظهار کرد: این افزایش، زمینه رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی و تجاری منطقه را فراهم کرده و نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه خمیر در حوزه تجارت دریایی است.

وی با تبریک رسمی شدن مرز دریایی شهرستان و آغاز ترانزیت خودرو از طریق بندر خمیر به عنوان مرز رسمی، این رویداد را گامی مهم در مسیر توسعه مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی منطقه دانست.

فرماندار شهرستان خمیر با تأکید بر اینکه امنیت تردد دریایی از الزامات اصلی رونق تجارت و توسعه فعالیت‌های بندری است، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای دریابانی در تأمین امنیت مرزهای دریایی قدردانی کرد.

زرهی همچنین بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط، رفع موانع موجود و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی دریایی شهرستان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، اعضا به بیان مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه تسهیل فعالیت‌های تجاری، توسعه خدمات بندری و تقویت جایگاه اقتصادی بندر خمیر پرداختند.