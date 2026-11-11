رشد ۱۰۰ درصدی لنجهای باری در بندر خمیر/ضرورت رفع موانع تجارت دریایی
گروه استانها - فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد لنجهای باری این شهرستان طی یک سال گذشته، بر ضرورت رفع موانع تجاری، توسعه زیرساختهای بندری و استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی دریایی خمیر تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، جلسه بررسی مشکلات، فرصتها و ظرفیتهای مرز دریایی شهرستان خمیر به ریاست «مراد زرهی» فرماندار شهرستان و با حضور فرمانده دریابانی شهرستانهای خمیر و بندرعباس و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد.
در این نشست، ظرفیتهای اقتصادی و تجاری مرز دریایی شهرستان، موانع موجود و راهکارهای توسعه فعالیتهای بندری و افزایش مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفت.
مراد زرهی با اشاره به رشد ۱۰۰ درصدی تعداد لنجهای باری شهرستان طی یک سال گذشته اظهار کرد: این افزایش، زمینه رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی و تجاری منطقه را فراهم کرده و نشاندهنده ظرفیت قابل توجه خمیر در حوزه تجارت دریایی است.
وی با تبریک رسمی شدن مرز دریایی شهرستان و آغاز ترانزیت خودرو از طریق بندر خمیر به عنوان مرز رسمی، این رویداد را گامی مهم در مسیر توسعه مبادلات تجاری و بهرهگیری از ظرفیتهای اقتصادی و دریایی منطقه دانست.
فرماندار شهرستان خمیر با تأکید بر اینکه امنیت تردد دریایی از الزامات اصلی رونق تجارت و توسعه فعالیتهای بندری است، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای دریابانی در تأمین امنیت مرزهای دریایی قدردانی کرد.
زرهی همچنین بر ضرورت هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط، رفع موانع موجود و تأمین زیرساختهای مورد نیاز برای استفاده حداکثری از ظرفیت مرز رسمی دریایی شهرستان تأکید کرد.
در ادامه این نشست، اعضا به بیان مسائل، مشکلات و پیشنهادهای خود در زمینه تسهیل فعالیتهای تجاری، توسعه خدمات بندری و تقویت جایگاه اقتصادی بندر خمیر پرداختند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.