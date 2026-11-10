خبر مهم درباره باز شدن مرز چذابه

رئیس اداره گذرگاه‌های مرزی عراق اعلام کرد: گذرگاه مرزی الشیب پس از تکمیل الزامات و رویه‌های فنی لازم، از صبح سه‌شنبه بازگشایی خواهد شد.

به گزارش تابناک؛ شبکه السومریه نیوز عراق گزارش داد، اداره گذرگاه‌های مرزی عراق از بازگشایی گذرگاه مرزی الشیب (چذابه) از صبح امروز (سه‌شنبه) خبر داد و در عین حال به بسته شدن گذرگاه مرزی مندلی (سومار) از جمعه اشاره کرد.

سرلشکر عمر الوائلی، رئیس اداره گذرگاه‌های مرزی عراق، در بیانیه‌ای مطبوعاتی اظهار کرد: «گذرگاه مرزی الشیب پس از تکمیل الزامات و رویه‌های فنی لازم، از صبح سه‌شنبه بازگشایی خواهد شد.»

وی افزود: «تصمیم گرفته شده است که گذرگاه مرزی مندلی از جمعه آتی به طور موقت بسته شود تا الزامات فنی نهایی شود.»

دولت عراق در تاریخ ۲۰ اکتبر (۲۸ مهر) اعلام کرد که گذرگاه الشیب (چذابه) با ایران تا اطلاع ثانوی بسته است، اقدامی که انتقاد وزارت کشور ایران را برانگیخت و تاکید کرد که از قبل از بغداد درباره این تصمیم اطلاعی دریافت نکرده است.

«حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق پیش از این گفته بود که تعطیلی گذرگاه الشیب به دلیل عدم آمادگی و برخی مشکلات فنی است، اما تبادلات تجاری در چند گذرگاه دیگر در مرز ایران در جریان است.

منبع: ایسنا



