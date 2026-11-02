به گزارش تابناک؛ سعود الساعدی، نماینده پارلمان عراق گفت: بستن مرزهای عراق با ایران تصمیمی کاملاً داخلی نبوده، بلکه تحت فشارها و تهدیدات مستقیم ایالات متحده صورت گرفته است.



وی ادامه داد: روند تحولات سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه توسط عوامل و طراحان آمریکایی مهندسی و مدیریت می‌شود.



الساعدی تصریح کرد: رسانه‌های وابسته به محور غربی ـ عربی تلاش می‌کنند این تصمیمات دیکته‌شده خارجی را به‌عنوان خواسته‌ای ملی و داخلی جلوه دهند.

منبع: تسنیم