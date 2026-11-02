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افشاگری تکاندهنده نماینده عراق درباره بستن مرزها
یک عضو پارلمان عراق پشتپرده بستن گذرگاه مرزی این کشور با ایران را فاش کرد و گفت، بستن مرزهای عراق با ایران تصمیمی کاملاً داخلی نبوده است.
به گزارش تابناک؛ سعود الساعدی، نماینده پارلمان عراق گفت: بستن مرزهای عراق با ایران تصمیمی کاملاً داخلی نبوده، بلکه تحت فشارها و تهدیدات مستقیم ایالات متحده صورت گرفته است.
وی ادامه داد: روند تحولات سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه توسط عوامل و طراحان آمریکایی مهندسی و مدیریت میشود.
الساعدی تصریح کرد: رسانههای وابسته به محور غربی ـ عربی تلاش میکنند این تصمیمات دیکتهشده خارجی را بهعنوان خواستهای ملی و داخلی جلوه دهند.
منبع: تسنیم
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نظرات بینندگان
از کرامات شیخ ما چه عجب . پنجه را باز کرد و گفت وجب
ایشان غلط کرده
چقدر تکان دهنده!!!!!!!!!!
ایران هم صادرات گاز وبرق را قطع کنه
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