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افشاگری تکان‌دهنده نماینده عراق درباره بستن مرزها

یک عضو پارلمان عراق پشت‌پرده بستن گذرگاه مرزی این کشور با ایران را فاش کرد و گفت، بستن مرزهای عراق با ایران تصمیمی کاملاً داخلی نبوده است.

کد خبر: 100000126تاریخ انتشار: 17013 بازدید

پرچم+عراق+_

به گزارش تابناک؛ سعود الساعدی، نماینده پارلمان عراق گفت: بستن مرزهای عراق با ایران تصمیمی کاملاً داخلی نبوده، بلکه تحت فشارها و تهدیدات مستقیم ایالات متحده صورت گرفته است.

وی ادامه داد: روند تحولات سیاسی و امنیتی در عراق و سوریه توسط عوامل و طراحان آمریکایی مهندسی و مدیریت می‌شود.

الساعدی تصریح کرد: رسانه‌های وابسته به محور غربی ـ عربی تلاش می‌کنند این تصمیمات دیکته‌شده خارجی را به‌عنوان خواسته‌ای ملی و داخلی جلوه دهند.
منبع: تسنیم

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برچسب ها

عراقمرز ایران و عراقبستن مرزسعود الساعدی

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نظرات بینندگان

حسن۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۰۷:۵۱

از کرامات شیخ ما چه عجب . پنجه را باز کرد و گفت وجب

سعید۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۸

ایشان غلط کرده

حسین۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۲:۲۶

چقدر تکان دهنده!!!!!!!!!!

حمیدرضا نوربخش۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۱:۱۳

ایران هم صادرات گاز وبرق را قطع کنه

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