پدافند سپاه دو پهپاد «لوکاس» را در بندرخمیر رهگیری و منهدم کرد

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از رهگیری و انهدام دو فروند پهپاد انتحاری آمریکایی از نوع «لوکاس» در آسمان بندرخمیر خبر داد و اعلام کرد این عملیات با آتش پدافند سپاه و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از رهگیری و انهدام دو فروند پهپاد انتحاری آمریکایی از نوع «لوکاس» در آسمان بندرخمیر خبر داد و اعلام کرد این عملیات با آتش پدافند سپاه و هدایت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور انجام شده است.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان آمده است: دو فروند پهپاد انتحاری آمریکایی از نوع «لوکاس» (LUCAS) در آسمان بندرخمیر، با آتش پدافند رزمندگان سپاه امام سجاد(ع) و تحت هدایت و کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری و منهدم شدند.

بر اساس این اطلاعیه، پهپادهای لوکاس از جمله مهمات پرسه‌زن و یک‌طرفه آمریکایی هستند که به گفته سپاه، با الگوبرداری از پهپاد شاهد ۱۳۶ ایران توسعه یافته‌اند.

در ادامه این بیانیه آمده است: ارتش آمریکا با تشکیل و استقرار یگان ویژه «اسکورپیون استرایک» (Task Force Scorpion Strike) در منطقه، به دنبال استفاده گسترده از این مهمات کم‌هزینه برای اجرای حملات پهپادی علیه اهداف مختلف است.

روابط عمومی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌اند با به‌کارگیری این پهپادها توان تهاجمی خود را در منطقه گسترش دهند، اما موارد متعددی از ورود این پرنده‌ها به حریم هوایی کشور توسط سامانه‌های پدافندی خنثی شده است.

در پایان این اطلاعیه، انهدام دو پهپاد در آسمان بندرخمیر در ادامه این رویارویی‌ها توصیف شده و از آن به‌عنوان ناکامی دیگری برای نیروهای آمریکایی یاد شده است.