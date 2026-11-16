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پرونده جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان به دادسرای تهران رفت

۷ شهید و ۵۲۴ میلیارد تومان خسارت در حمله به ۶ پل

گروه استان‌ها - با تکمیل تحقیقات قضایی درباره حمله شامگاه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به زیرساخت‌های مواصلاتی شهرستان بندرخمیر، پرونده تخریب ۶ پل ارتباطی و شهادت ۷ نفر از شهروندان هرمزگانی برای ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

کد خبر: 4202247تاریخ انتشار: 27 بازدید

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، از ارسال پرونده جنایت جنگی منتسب به دشمن آمریکایی در حمله به زیرساخت‌های مواصلاتی این استان به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل دو پرونده قضایی در دادگستری شهرستان بندرخمیر اظهار کرد: در پی حمله به ۶ پل ارتباطی استان و شهادت ۷ نفر از هموطنان بی‌گناه، بلافاصله اقدامات قضایی برای بررسی ابعاد حادثه، شناسایی خسارات و جمع‌آوری مستندات آغاز شد.

قهرمانی افزود: مسئولان قضایی به همراه کارشناسان تخصصی با حضور میدانی در محل وقوع حادثه، مستندات و مدارک لازم را جمع‌آوری کردند و استعلام‌های مورد نیاز از نهادهای نظامی، امنیتی و پزشکی قانونی نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه کارشناسی‌های لازم برای برآورد خسارات وارده صورت گرفته است، تصریح کرد: اظهارات اولیای دم شهدای این حادثه نیز اخذ شد و پس از تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری ادله و مستندات، دو پرونده با صدور قرار مناسب برای ادامه رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

۶ پل تخریب شد؛ ۷ نفر شهید و ۱۱ نفر مجروح شدند

بر اساس این گزارش، حملات شامگاه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵ به زیرساخت‌های مواصلاتی شهرستان بندرخمیر، علاوه بر تخریب ۶ دستگاه پل ارتباطی، خسارتی بالغ بر ۵۲۴ میلیارد تومان به زیرساخت‌های استان وارد کرد.

این حملات همچنین به شهادت ۷ نفر از شهروندان بی‌گناه و مجروحیت ۱۱ نفر دیگر منجر شد؛ حادثه‌ای که اکنون با تکمیل تحقیقات اولیه، وارد مرحله دیگری از پیگیری‌های قضایی شده است.

ارسال این پرونده‌ها به تهران، گام قضایی تازه‌ای در پیگیری ابعاد حقوقی و کیفری این حملات و مستندسازی خسارات و پیامدهای انسانی واردشده به مردم هرمزگان به شمار می‌رود.

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هرمزگانمینابدادگستری هرمزگانشجره طیبه

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