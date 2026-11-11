سوخت، اشتغال، آب و برق از اولویتهای فوری مردم قشم است
گروه استانها - استاندار هرمزگان با اشاره به مطالبات مردم جزیره قشم، تأمین سوخت، اشتغال، آب و برق و مسکن جوانان را از اولویتهای مدیریت استان دانست و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این مسائل تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در گردهمایی علما و روحانیون شهرستان قشم که با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در روستای گیاهدان برگزار شد، با ابراز خرسندی از شکلگیری فضای همدلی و همگرایی در جزیره قشم اظهار کرد: برای خدمترسانی مؤثرتر به مردم، باید شیوههای مدیریتی اصلاح، بهرهوری افزایش و همه ظرفیتهای موجود برای حل مسائل و پاسخگویی به اولویتهای جامعه به کار گرفته شود.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت و هماهنگی همه ارکان حکمرانی افزود: دستگاههای اجرایی، مجموعه قضایی، نیروهای مسلح، تشکلهای اجتماعی و اقتصادی و سایر بخشهای اثرگذار با همافزایی و همکاری میتوانند ضمن جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع، سرعت و کیفیت خدمترسانی به مردم را ارتقا دهند.
استاندار هرمزگان با اشاره به مطالبات مطرحشده در این گردهمایی، تأمین سوخت، اشتغال، آب و برق، مسکن جوانان و مسائل مرتبط با کسبوکار را از موضوعات اولویتدار جزیره قشم برشمرد و تصریح کرد: پیگیری این مطالبات در دستور کار مدیریت استان قرار دارد و باید با هماهنگی و پشتیبانی بیشتر، روند رسیدگی به مسائل و رفع مشکلات مردم شتاب گیرد.
آشوری تازیانی با اشاره به جایگاه مناطق آزاد در سیاستهای دولت خاطرنشان کرد: مناطق آزاد باید پیش از هر چیز در بهبود کیفیت زندگی مردم مناطق میزبان و تحقق توسعه منطقهای نقشآفرینی کنند.
وی ادامه داد: جزیره قشم بهعنوان یکی از قدیمیترین مناطق آزاد کشور، از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزههای تجارت، گردشگری و صنعت برخوردار است که با بهرهگیری از رویکرد توسعه دریاپایه و مأموریتهای پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، میتواند به کانون تحولات اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود.
استاندار هرمزگان اعتماد عمومی را یکی از ارکان اساسی سرمایه اجتماعی دانست و گفت: تحقق وعدهها، اجرای پروژهها در زمانبندی اعلامشده و پاسخگویی مسئولانه به مطالبات مردم، از مهمترین عوامل تقویت اعتماد عمومی، افزایش امید و گسترش مشارکت اجتماعی است.
آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه مطالبهگری منطقی و سازنده باید با مشارکت مردم در حل مسائل همراه باشد، افزود: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که همه بخشها علاوه بر بیان مطالبات، مسئولیت و سهم خود را در پیشبرد امور بپذیرند.
وی با اشاره به اقدامات و تحولات ماههای اخیر در جزیره قشم اظهار کرد: در حوزههای مختلف توسعهای، تجارت، گردشگری و صنعت و همچنین پروژههای پیشران جزیره، اقدامات ارزشمندی آغاز شده است که استمرار و تکمیل آنها نیازمند حمایت، همراهی و هماهنگی همه بخشهاست.
استاندار هرمزگان همچنین پروژه پل خلیج فارس را از طرحهای راهبردی کشور دانست و با اشاره به شتابگرفتن اقدامات اجرایی این پروژه در دولت چهاردهم ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایتها و عزم جدی مجموعههای مسئول، این طرح مهم به سرانجام برسد و زمینه تقویت ارتباطات و توسعه اقتصادی جزیره قشم فراهم شود.
آشوری تازیانی در پایان با تأکید بر ضرورت پرهیز از حاشیهسازی و تمرکز بر اولویت خدمت به مردم گفت: حمایت از مناطق آزاد و فراهمکردن زمینه فعالیت مؤثر مدیران برای اجرای برنامههای توسعهای، علاوه بر رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم این مناطق، میتواند به پیشرفت و توسعه ملی نیز کمک کند.
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