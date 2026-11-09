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قشم آماده میزبانی از شهدای گمنام/ آئین استقبال جمعه برگزار می‌شود

گروه استان‌ها - مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم از برگزاری آئین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام در روز جمعه خبر داد.

کد خبر: 4200818تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

قشم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «ابوالفضل تقی‌زاده» رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم با اشاره به اینکه آئین استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام ساعت ۱۵:۳۰ روز جمعه 22 آبان‌ماه از اسکله شهید ذاکری قشم آغاز می‌شود، اظهار کرد: شرکت‌کنندگان پس از طی مسیر تعیین‌شده، با حضور در امامزاده سید مظفر (ع) به مقام شامخ این شهیدان ادای احترام می‌کنند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه ادامه داد: میزبانی از پیکرهای مطهر شهدای گمنام فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان و پاسداشت فداکاری کسانی است که برای دفاع از استقلال، امنیت و سربلندی ایران از جان خود گذشتند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان قشم با بیان اینکه شهدای گمنام با وجود ناشناخته بودن نام و نشانشان، جایگاهی ماندگار در حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران دارند، افزود: یاد و خاطره این شهیدان همواره الهام‌بخش نسل‌های مختلف خواهد بود.

وی با اشاره به تقارن این آیین با روزهای سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) بیان کرد: برگزاری مراسم استقبال در این ایام، فرصتی برای حضور معنوی مردم و ادای احترام به مقام شامخ شهیدانی است که با نثار جان خود از امنیت و عزت کشور پاسداری کردند.

تقی‌زاده با دعوت از اقشار مختلف مردم برای حضور در این مراسم گفت: انتظار می‌رود خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، مسئولان، روحانیان، جوانان و دیگر اقشار جامعه با حضور در این آیین، ارادت و وفاداری مردم قشم به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش بگذارند.

وی تأکید کرد: استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام تنها یک آیین تشریفاتی نیست، بلکه فرصتی برای یادآوری ارزش‌هایی است که این شهیدان برای پاسداری از آن‌ها جان خود را فدا کردند و زمینه‌ای برای انتقال مفاهیم ایثار، فداکاری و مسئولیت‌پذیری به نسل جوان فراهم می‌آورد.

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قشمشهید گمنام

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