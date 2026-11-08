یادواره پنج شهید گمنام مسجد حضرت ابوالفضل(ع) رودان برگزار میشود
گروه استانها - یادواره پنج شهید گمنام آرمیده در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان رودان، بهزودی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «علی نجفی» مسئول هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل(ع) شهرستان رودان با اعلام این خبر اظهار کرد: پنج شهیدخوشنام دوران دفاع مقدس در سال ۱۳۸۱ در این مسجد به خاک سپرده شدند و از آن زمان تاکنون، مسجد حضرت ابوالفضل(ع) میزبان پیکر مطهر این شهدای والامقام بوده است.
وی افزود: برگزاری یادواره این شهدا فرصتی برای تجدید میثاق با آرمانهای والای شهیدان، زنده نگهداشتن یاد و خاطره حماسهآفرینان دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان است.
نجفی با تأکید بر ضرورت پاسداشت مقام شهدای گمنام، خاطرنشان کرد: شهدا با نثار جان خود امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و برگزاری چنین مراسمهایی کمترین ادای دین در برابر فداکاریهای آنان است.
مسئول هیئت امنای مسجد حضرت ابوالفضل(ع) رودان در پایان گفت: جزئیات زمان و برنامههای این یادواره متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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