گروه استان‌ها - در پی تشدید برخورد با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، عبور نفت از این آبراه راهبردی طی هفته‌های اخیر با سقوط ۵۰ درصدی به روزانه ۶.۵ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که حدود ۶۰ درصد کمتر از سطح معمول پیش از جنگ است و بار دیگر اهمیت راهبردی هرمز در امنیت انرژی جهان را برجسته می‌کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، هم‌زمان با تشدید برخوردها با کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، میانگین هفت‌روزه عبور نفت از این آبراه راهبردی طی هفته‌های اخیر با افتی ۵۰ درصدی مواجه شده و از حدود ۱۳ میلیون بشکه در روز به ۶.۵ میلیون بشکه رسیده است.

بر اساس داده‌های منتشرشده در پایگاه داده‌ای دراپ‌سایت (Drop Site) ، حجم کنونی عبور نفت از تنگه هرمز حدود ۶۰ درصد پایین‌تر از سطح معمول پیش از جنگ، یعنی روزانه ۱۵ میلیون بشکه است.

تنگه هرمز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های انرژی جهان، نقشی تعیین‌کننده در امنیت عرضه نفت و معادلات بازار جهانی انرژی دارد؛ از این رو، کاهش چشمگیر تردد نفتکش‌ها می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی برای بازارهای جهانی نفت و زنجیره تأمین انرژی به همراه داشته باشد.

افت ۶.۵ میلیون بشکه‌ای جریان روزانه نفت در این گذرگاه راهبردی، بار دیگر اهمیت تحولات امنیتی تنگه هرمز را در معادلات انرژی جهان برجسته کرده است.

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