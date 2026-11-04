تصمیم تازه امارات برای دور زدن تنگه هرمز



به گزارش تابناک، بلومبرگ نوشت: امارات متحده عربی در حال بررسی احداث سومین خط لوله صادرات نفت است که نفت خام را بدون عبور از تنگه هرمز منتقل خواهد کرد. این اقدام در راستای تلاش این کشور برای کاهش چشمگیر وابستگی خود به این آبراه راهبردی صورت می‌گیرد. این موضوع را افرادی آگاه به این مسئله اعلام کرده‌اند.



به گفته این منابع که به دلیل مطرح کردن موضوعات محرمانه نخواستند نامشان فاش شود، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) در حال بررسی ساخت خط لوله‌ای است که از ساحل غربی امارات به بندر فجیره در شرق این کشور امتداد خواهد یافت.



به گفته این منابع، این خط لوله ممکن است برای استفاده شرکت‌ها و طرف‌های ثالث نیز در دسترس قرار گیرد. احداث آن در کنار یک خط لوله موجود و خط لوله دیگری که قرار است سال آینده به بهره‌برداری برسد، ظرفیت امارات برای تأمین نفت مشتریان را در صورت بروز اختلالات احتمالی در آینده در تنگه هرمز تقویت خواهد کرد.

