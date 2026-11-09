||11:39
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبررونمایی از تیم منتخب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
0 دیدگاه132 بازدید ثبت‌شدهفیلم
فیلم
کد خبر: 4200734 132 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

وضعیت سواحل عمان پس از هدف قرار گرفتن نفتکش

تصاویری از نشت نفت در سواحل عمان پس از هدف قرار گرفتن یک نفتکش را می‌بینید.


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

https://tabnak.ir/fa/news/4200734/

برچسب‌ها:
خلیج فارسنشت نفتتنگه هرمزویدیونبض خبرجنگ نفتکش هاسواحل عمانهدف قرار گرفتن کشتی

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.