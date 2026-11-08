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هدف قرار گرفتن یک نفتکش در تنگه هرمز/ خدمه در سلامت کامل هستند

گروه استان‌ها - سازمان ناظر بر حوادث دریایی اعلام کرد که یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز مورد اصابت یک «پرتابه ناشناس» قرار گرفته است اما تمامی خدمه در سلامت کامل هستند.

کد خبر: 4200611تاریخ انتشار: 72 بازدید۰

تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز یکشنبه خبر داد که گزارشی با تاخیر زمانی درباره وقوع یک حادثه در تنگه هرمز دریافت کرده است.

این سازمان افزود: مسئول امنیتی یک نفتکش گزارش داده است که این شناور هنگام عبور از تنگه هرمز (در مسیر خروج) ، مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

بر اساس این گزارش، تمامی خدمه در سلامت کامل هستند و وضعیت آن‌ها مشخص است همچنین در حال حاضر هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر بروز آسیب‌های زیست‌محیطی دریافت نشده است.

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