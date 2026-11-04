گروه استان‌ها - مردم استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۵، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند و با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان ، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرها و مناطق مختلف استان هرمزگان با حضور اقشار گوناگون مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها، مسئولان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر استکبارستیزی تأکید کردند. تصاویر این حضور حماسی، گوشه‌هایی از شور و شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف استان هرمزگان را به تصویر می‌کشد.



