بازتاب حضور پرشور مردم هرمزگان در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان؛ خروش استکبارستیزی در جایجای استان
گروه استانها - مردم استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان ۱۴۰۵، بار دیگر با آرمانهای انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند و با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، جلوهای از وحدت، همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان در شهرها و مناطق مختلف استان هرمزگان با حضور اقشار گوناگون مردم، دانشآموزان، دانشجویان، خانوادهها، مسئولان و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی برگزار شد. شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشآموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی و تداوم مسیر استکبارستیزی تأکید کردند. تصاویر این حضور حماسی، گوشههایی از شور و شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف استان هرمزگان را به تصویر میکشد.
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