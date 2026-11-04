||14:07
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرسرویس روزانه اتوبوس در مسیر بندرعباس-میناب راه‌اندازی شد
27بازدید
۰

بازتاب حضور پرشور مردم هرمزگان در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان؛ خروش استکبارستیزی در جای‌جای استان

گروه استان‌ها - مردم استان هرمزگان همزمان با سراسر کشور، با حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان ۱۴۰۵، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند و با سردادن شعارهای استکبارستیزانه، جلوه‌ای از وحدت، همبستگی و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

کد خبر: 100000506تاریخ انتشار: 27 بازدید۰

به گزارش خبرنگار تابناک از استان هرمزگان، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرها و مناطق مختلف استان هرمزگان با حضور اقشار گوناگون مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها، مسئولان و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تداوم مسیر استکبارستیزی تأکید کردند. تصاویر این حضور حماسی، گوشه‌هایی از شور و شکوه راهپیمایی ۱۳ آبان در نقاط مختلف استان هرمزگان را به تصویر می‌کشد.


تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

هرمزگانراهپیمایی 13 آبانآبان

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.