گروه استان‌ - بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۸۹۶ نفر از فعالان و علاقه‌مندان قرآنی، در دو بخش کتبی و الکترونیکی در شهرستان میناب برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان، «مصطفی کریمی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب با اشاره به استقبال شرکت‌کنندگان از این آزمون اظهارکرد: این دوره از آزمون در رشته‌های مختلف قرآنی و معارف اهل بیت(ع) برگزار شد و مجموع شرکت‌کنندگان در دو بخش کتبی و الکترونیکی به ۸۹۶ نفر رسید.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۲۷۲ نفر در رشته سوره فتح، ۲۵۳ نفر در رشته حفظ و مفاهیم قرآن، ۳۴۵ نفر در رشته معارف اهل بیت(ع) و ۲۶ نفر در رشته فصل تعالی حضور داشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان میناب با بیان اینکه بخش عمده شرکت‌کنندگان از مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت بودند، تصریح کرد: از مجموع شرکت‌کنندگان، ۷۸۴ نفر از طریق مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت و ۱۲ نفر نیز به‌صورت داوطلب آزاد در این آزمون شرکت کردند.

کریمی ادامه داد: بخش کتبی بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت با حضور ۱۵۴ نفر در بخش‌های مرکزی، بندزرک، سندرک، هشتبندی و توکهور برگزار شد.

وی برگزاری این آزمون را فرصتی برای سنجش و ارتقای دانش قرآنی و گسترش فرهنگ قرآن و عترت در جامعه دانست.