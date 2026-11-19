گروه استان‌ها - دستگاه تصویربرداری MRI یک بیمارستان در شهرستان بستک پس از ترخیص از گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) ، عازم این شهرستان شده و طبق برنامه، فردا جمعه ۲۲ آبان‌ماه تحویل بیمارستان خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، «احمد جباری» نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر اظهار کرد: دستگاه MRI یک بیمارستان در شهرستان بستک با اعتباری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان و در شرایط دشوار واردات و محدودیت‌های ناشی از جنگ، تأمین و وارد کشور شده و اکنون مراحل انتقال آن به بستک در حال انجام است.

وی افزود: پس از تحویل دستگاه به بیمارستان، تیم تخصصی و کارشناسان فنی برای انجام مراحل نصب و راه‌اندازی به بستک اعزام خواهند شد که این فرآیند حدود یک ماه زمان خواهد برد.

نماینده مردم غرب هرمزگان در مجلس با اشاره به اهمیت راه‌اندازی این تجهیزات تشخیصی در غرب هرمزگان تصریح کرد: با بهره‌برداری از این دستگاه، بخش مهمی از نیازهای مردم منطقه به خدمات تصویربرداری پیشرفته در داخل شهرستان تأمین خواهد شد و بیماران برای انجام این نوع تصویربرداری، کمتر ناچار به مراجعه به مراکز درمانی سایر شهرها خواهند بود.

در همین رابطه، دکتر «پژمان شاهرخی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز با قدردانی از پیگیری‌های نماینده مردم غرب هرمزگان، اظهار کرد: طی یک سال اخیر، یک دستگاه MRI به بیمارستان ارتش جمهوری اسلامی ایران و یک دستگاه نیز به بیمارستان بستک اختصاص یافته و به‌زودی یک دستگاه MRI دیگر نیز در بندرعباس نصب و راه‌اندازی خواهد شد.

با تحویل این دستگاه به بیمارستان فارابی بستک، گام دیگری در مسیر توسعه زیرساخت‌های تشخیصی و درمانی غرب هرمزگان برداشته می‌شود؛ اقدامی که پس از نصب و راه‌اندازی، می‌تواند دسترسی مردم منطقه به خدمات تخصصی پزشکی را تسهیل کند.