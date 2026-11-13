به گزارش خبرنگار تابناک در استان هرمزگان ، تنگه هرمز، گذرگاه راهبردی خلیج فارس و یکی از مهم‌ترین شریان‌های انتقال انرژی در جهان، صاحب یک روز در تقویم رسمی کشور شد.

«غلامرضا بصیرنیا» دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، از تصویب مجموعه‌ای از مناسبت‌های جدید برای درج در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران خبر داد و اعلام کرد: بر اساس مصوبات جلسات اخیر این شورا، دهم اسفندماه به عنوان «روز بعثت مردم ایران» و «روز تنگه هرمز» نام‌گذاری شده است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنگه هرمز به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و نقش تعیین‌کننده در تجارت جهانی انرژی، همواره یکی از مهم‌ترین نقاط راهبردی در معادلات اقتصادی و امنیتی جهان به شمار می‌رود؛ گذرگاهی که بخش مهمی از صادرات نفت و انرژی کشورهای منطقه از آن عبور می‌کند و هرمزگان را در کانون تحولات دریایی و اقتصادی جهان قرار داده است.

جزئیات دیگر مناسبت‌های مصوب در تقویم رسمی

بصیرنیا در تشریح دیگر مصوبات شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: نهم اسفندماه به مناسبت شهادت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، جمعی از اعضای خانواده ایشان، فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان کشور و شهدای مدارس میناب و سالن ورزشی لامرد، به عنوان «روز حماسه دفاع از ایران» نام‌گذاری شده است.

همچنین یازدهم اسفندماه به عنوان «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم» و سیزدهم اسفندماه، هم‌زمان با سالروز حمله به ناوشکن دنا و شهادت ۱۰۴ نفر از کارکنان آن، به عنوان «روز شهدای ناوشکن دنا» تعیین شده است.

به گفته دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، هفدهم اسفندماه نیز به مناسبت انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی از سوی مجلس خبرگان رهبری، برای درج در تقویم به تصویب رسیده است.

در این نشست همچنین شش مناسبت دیگر شامل روز ابریشم، روز برنج، روز پسته، روز سیب، روز پنبه و روز بزرگداشت حکیم میر سید شریف جرجانی، به پیشنهاد شورای فرهنگ عمومی برای درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور مورد تصویب قرار گرفت.

تنگه هرمز؛ فراتر از یک گذرگاه دریایی

نام‌گذاری روزی به نام تنگه هرمز، فرصتی برای بازخوانی اهمیت این موقعیت راهبردی، معرفی ظرفیت‌های دریایی و اقتصادی هرمزگان و توجه بیشتر به نقش این استان در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد دریامحور کشور است.

استان هرمزگان به واسطه همجواری با این آبراه حیاتی، ظرفیت کم‌نظیری در حوزه‌های بندری، حمل‌ونقل دریایی، صنایع انرژی‌بر، تجارت و سرمایه‌گذاری دارد؛ ظرفیت‌هایی که می‌توانند با برنامه‌ریزی هدفمند، به مزیتی پایدار برای توسعه ملی و منطقه‌ای تبدیل شوند.

اکنون با ثبت «روز تنگه هرمز» در تقویم رسمی کشور، انتظار می‌رود این مناسبت فراتر از یک عنوان تقویمی، به فرصتی برای تقویت دیپلماسی دریایی، توسعه زیرساخت‌های ساحلی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی هرمزگان تبدیل شود.