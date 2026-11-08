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شنیده‌شدن صدای انفجار در بندرعباس و قشم

دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.

کد خبر: 4200672تاریخ انتشار: 3207 بازدید۰

انفجار
به گزارش تابناک، دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.

برخی منابع محلی این صداها را ناشی از شلیک تیر اخطار به سمت کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز می‌دانند اما هنوز خبر رسمی در این‌باره اعلام نشده است.

منبع: فارس

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انفجاربندرعباسقشمتنگه هرمزهرمزگانصدای انفجار

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