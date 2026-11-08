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شنیدهشدن صدای انفجار در بندرعباس و قشم
دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.
به گزارش تابناک، دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.
برخی منابع محلی این صداها را ناشی از شلیک تیر اخطار به سمت کشتیهای متخلف در تنگه هرمز میدانند اما هنوز خبر رسمی در اینباره اعلام نشده است.
منبع: فارس
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