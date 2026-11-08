دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.

شنیده‌شدن صدای انفجار در بندرعباس و قشم



به گزارش تابناک، دقایقی پیش ساکنان مناطقی از قشم و بندرعباس صدای چند انفجار را شنیدند.

برخی منابع محلی این صداها را ناشی از شلیک تیر اخطار به سمت کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز می‌دانند اما هنوز خبر رسمی در این‌باره اعلام نشده است.

منبع: فارس

