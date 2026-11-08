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انفجار سومین نفتکش در تنگه هرمز

کد خبر: 4200584تاریخ انتشار: 180 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ روابط‌عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: از ساعات ابتدایی بامداد امروز تاکنون سه فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شده و دود حاصل از آتش‌سوزی این نفتکش‌ها آسمان تنگه را فرا گرفته.

این نفتکش‌ها به‌دلیل خاموش نمودن سامانه‌های ناوبری و شناسایی خود و شرارت ارتش قاچاقچی و متجاوز آمریکا در آتش درحال سوختن هستند.


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برچسب ها

تنگه هرمزنیروی دریایی سپاهانفجار نفتکش

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