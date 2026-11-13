معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی دارای ویزای تحصیلی از محدودیت‌های ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان تحصیل دانشجویان خارجی در تمامی مناطق جغرافیایی کشور را فراهم کرده است.

به گزارش ایسنا ؛دکتر عباس قنبری باغستان ضمن بیان این مطلب با اشاره به مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه کشور، این اقدام را نخستین گام زیرساختی و تسهیل‌گر در مسیر جذب دانشجویان خارجی دانست و اظهار کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و تنوع اقلیمی کشور، هر ساله بر اساس نقشه‌های اعلامی وزارت کشور، برخی مناطق به‌عنوان مناطق ممنوعه برای اتباع خارجی تعیین می‌شوند و ورود اتباع خارجی به این مناطق با محدودیت مواجه است.

وی افزود: اعمال این محدودیت‌ها پیش از این موجب شده بود برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور که از ظرفیت‌های آموزشی قابل توجهی برخوردارند، به دلیل قرار گرفتن در مناطق ممنوعه، امکان جذب دانشجویان بین‌المللی را نداشته باشند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه این موضوع با پیگیری سازمان امور دانشجویان و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شد، تصریح کرد: در این راستا، با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات، دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های اعمال‌شده برای ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه مستثنی شدند.

قنبری باغستان ادامه داد: بر اساس این تصمیم، دانشجویان بین‌المللی که دارای ویزای تحصیلی هستند، می‌توانند در هر یک از مناطق جغرافیایی کشور به تحصیل بپردازند و محدودیت‌های پیشین در این زمینه برای آنان اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به تنوع جغرافیایی و اقلیمی ایران خاطرنشان کرد: برخورداری مناطق مختلف کشور از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متنوع طبیعی و جغرافیایی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جاذبه‌های تحصیلی متفاوت و ویژه برای دانشجویان بین‌المللی باشد. از این رو، رفع محدودیت مذکور علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های مستقر در این مناطق، دامنه انتخاب دانشجویان خارجی برای تحصیل در ایران را نیز گسترش می‌دهد.





منبع:ایسنا