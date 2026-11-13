||10:27
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرحضور پزشکیان در مراسم تشییع شهدا
459بازدید
۰

معاون سازمان امور دانشجویان خبر داد

رفع محدودیت مناطق ممنوعه برای تسهیل جذب دانشجویان بین‌المللی

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان از مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی دارای ویزای تحصیلی از محدودیت‌های ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان تحصیل دانشجویان خارجی در تمامی مناطق جغرافیایی کشور را فراهم کرده است.

کد خبر: 4201524تاریخ انتشار: 459 بازدید۰

۶۲۸۴۱۲۹۴

به گزارش ایسنا ؛دکتر عباس قنبری باغستان ضمن بیان این مطلب با اشاره به مستثنی شدن دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه کشور، این اقدام را نخستین گام زیرساختی و تسهیل‌گر در مسیر جذب دانشجویان خارجی دانست و اظهار کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و تنوع اقلیمی کشور، هر ساله بر اساس نقشه‌های اعلامی وزارت کشور، برخی مناطق به‌عنوان مناطق ممنوعه برای اتباع خارجی تعیین می‌شوند و ورود اتباع خارجی به این مناطق با محدودیت مواجه است.

وی افزود: اعمال این محدودیت‌ها پیش از این موجب شده بود برخی دانشگاه‌های بزرگ کشور که از ظرفیت‌های آموزشی قابل توجهی برخوردارند، به دلیل قرار گرفتن در مناطق ممنوعه، امکان جذب دانشجویان بین‌المللی را نداشته باشند.

معاون بورس و امور دانشجویان خارج سازمان امور دانشجویان با بیان اینکه این موضوع با پیگیری سازمان امور دانشجویان و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شد، تصریح کرد: در این راستا، با همکاری وزارت کشور، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات، دانشجویان بین‌المللی از محدودیت‌های اعمال‌شده برای ورود اتباع خارجی به مناطق ممنوعه مستثنی شدند.

قنبری باغستان ادامه داد: بر اساس این تصمیم، دانشجویان بین‌المللی که دارای ویزای تحصیلی هستند، می‌توانند در هر یک از مناطق جغرافیایی کشور به تحصیل بپردازند و محدودیت‌های پیشین در این زمینه برای آنان اعمال نمی‌شود.

وی با اشاره به تنوع جغرافیایی و اقلیمی ایران خاطرنشان کرد: برخورداری مناطق مختلف کشور از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متنوع طبیعی و جغرافیایی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد جاذبه‌های تحصیلی متفاوت و ویژه برای دانشجویان بین‌المللی باشد. از این رو، رفع محدودیت مذکور علاوه بر فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های مستقر در این مناطق، دامنه انتخاب دانشجویان خارجی برای تحصیل در ایران را نیز گسترش می‌دهد.


منبع:ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

دانشجویاندانشجویان خارجیوزارت علوم تحقیقات و فناوریجذب دانشجو

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۳
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.