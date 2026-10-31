چهار اپلیکیشن کاربردی برای دانشجویان

به گزارش تابناک؛ دانشجویان و پژوهشگران در جریان تحصیل و فعالیت‌های علمی با کارهای مختلفی از جمله یادداشت‌برداری، ضبط مصاحبه، تنظیم مطالب و مرور درس‌ها سروکار دارند؛ ابزارهای دیجیتال می‌توانند انجام بخشی از این فعالیت‌ها را سریع‌تر و منظم‌تر کنند.

از ضبط صدا تا تبدیل آن به متن

یکی از این ابزارها Voice Memo است که برای ضبط صدا کاربرد دارد و می‌تواند در ثبت سخنرانی‌ها، کلاس‌ها و مصاحبه‌های پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد،Good Tape نیز ابزار دیگری برای ضبط و پیاده‌سازی صوت است که می‌تواند در تبدیل فایل‌های صوتی به متن به کاربران کمک کند.

از هوش مصنوعی تا فلش‌کارت؛ ابزارهایی برای یادگیری بهتر

در حوزه نگارش و پردازش اطلاعات، Claude یک دستیار هوش مصنوعی است که کاربران می‌توانند از آن برای ایده‌پردازی، خلاصه‌سازی، بازنویسی و سامان‌دهی متون کمک بگیرند؛ البته بررسی صحت اطلاعات و بازبینی متن نهایی همچنان بر عهده کاربر است، Quizlet نیز با تمرکز بر یادگیری و مرور مطالب، امکان ساخت فلش‌کارت و آزمون‌های آموزشی را فراهم می‌کند و می‌تواند برای یادگیری مفاهیم، اصطلاحات تخصصی و آمادگی امتحانات مورد استفاده قرار گیرد.

این چهار ابزار هرکدام بخشی از فرایند تحصیل و پژوهش را پوشش می‌دهند؛ از ثبت اطلاعات و تبدیل صوت به متن گرفته تا کمک به نگارش و مرور آموخته‌ها.

منبع: فارس