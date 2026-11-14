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پیشتازی سهام پارس‌خودرو در بازار سرمایه؛ ثبت بازدهی ۱۵ درصدی در یک هفته

سهام شرکت پارس‌خودرو در جریان معاملات هفته گذشته و تا پایان معاملات ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با ثبت بازدهی ۱۵ درصدی، در صدر نمادهای خودرویی از نظر بازدهی هفتگی قرار گرفت.

کد خبر: 4201747تاریخ انتشار: 48 بازدید

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به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پارس‌خودرو، بررسی روند معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد نماد «خپارس» در هفته معاملاتی منتهی به ۲۰ آبان‌ماه، رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بازدهی این سهم در بازه سه‌ماهه به ۷۳ درصد رسیده است.

این میزان بازدهی در شرایطی به ثبت رسیده که شاخص کل بورس و شاخص صنعت خودرو در بازه هفتگی هر یک ۶.۵ درصد رشد داشته‌اند؛ بر این اساس، سهام پارس‌خودرو عملکردی فراتر از شاخص‌های یادشده به ثبت رسانده است.

این عملکرد در بازار سرمایه هم‌زمان با ثبت دستاوردهای عملیاتی در پارس‌خودرو رقم خورده است؛ به‌طوری‌که شرکت در ماه‌های اخیر علاوه بر ثبت رکورد یک‌ساله تکمیل‌کاری خودروها، با ثبت رکورد تولید هفتگی و ماهانه و تثبیت روند رشد تولید، گام‌های مؤثری در بهبود عملکرد تولیدی خود برداشته است. همچنین خرید و تأمین قطعات CKD در راستای پشتیبانی از استمرار تولید، از دیگر اقدامات انجام‌شده در این دوره به شمار می‌رود.

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پارس خودروخپارسسهام پارس خودرو

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