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نبض خبر
گشت زنی قایقهای تندروی ایران در تنگه هرمز
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لحظات گشت زنی قایقهای تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید.
نبض خبر
لحظات گشت زنی قایقهای تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران در تنگه هرمز که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته را میبینید و میشنوید.
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