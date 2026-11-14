یک تصادف، یک قطعه بدنه و چهار ماه انتظار؛ ماجرای ساده‌ای که به پرسشی جدی از مکث موتور رسیده است.

به گزارش سرویس خودرو تابناک به نقل از ماشین کلیک، برای زمین‌گیر شدن یک خودروی چندمیلیاردی همیشه لازم نیست موتور بسوزد یا گیربکس از کار بیفتد. گاهی یک قطعه ساده روی بدنه کافی است؛ قطعه‌ای که نه فناوری پیچیده‌ای دارد و نه قرار است تعمیرکار برای نصب آن دوره تخصصی بگذراند، اما پیدا نشدنش می‌تواند ماه‌ها مالک را گرفتار کند.

ماجرای یک دستگاه لوکانو دقیقاً از همین نقطه شروع شده است. این خودرو چهار ماه پیش تصادف کرده و مالک آن در تمام این مدت دنبال یک قطعه مشخص می‌گردد: زه بغل بدنه. قطعه‌ای که باید از مسیر تأمین قطعات و خدمات پس از فروش به دست مشتری برسد، اما با گذشت چهار ماه هنوز پیدا نشده است. چهار ماه برای تهیه قطعه‌ای از بدنه خودرو؛ آن هم برای برندی که با تبلیغات گسترده و وعده ارائه خدمات مناسب وارد بازار شده است.

اینجا دیگر نمی‌توان با عبارت‌هایی مثل «چالش تأمین قطعات خودروهای وارداتی» از کنار مسئله عبور کرد. وقتی مشتری خودرویی را با قیمت چند میلیارد تومان می‌خرد، انتظار دارد پس از تصادف، قطعه آسیب‌دیده از مسیر رسمی تهیه شود. قرار نیست مالک برای پیدا کردن یک زه بدنه، از نمایندگی به فروشگاه و از فروشگاه به آشنایان و واردکنندگان قطعه سر بزند. این وظیفه شبکه خدمات پس از فروش است، نه مسئولیت تازه‌ای که به خریدار تحمیل شود.





وعده قطعه در تبلیغات، انتظار چهارماهه در واقعیت

مکث موتور برای معرفی لوکانو، روی شبکه خدمات و تأمین قطعات تأکید کرده است. حتی در برخی مطالب تبلیغاتی منتشرشده از سوی شبکه نمایندگی این برند، از موجودی ۹۹ درصدی قطعات یدکی در انبارهای خدمات پس از فروش صحبت شده است. چنین ادعایی طبیعتاً برای خریدار اطمینان‌بخش است؛ اما آزمون واقعی این وعده‌ها نه در بروشور و مراسم معرفی خودرو، بلکه زمانی اتفاق می‌افتد که مالک برای تعمیر ماشینش به قطعه نیاز دارد.

اگر موجودی قطعات به این میزان است، چرا یک مالک باید چهار ماه برای تهیه زه بغل خودرو منتظر بماند؟ اگر این قطعه در انبار موجود نیست، چه زمانی قرار است تأمین شود؟ آیا سفارش مشخصی برای آن ثبت شده و زمان تحویل روشنی به مشتری اعلام شده است؟ پاسخ این پرسش‌ها را نمی‌توان با معرفی تعداد نمایندگی‌ها یا انتشار تصاویر انبار قطعات جایگزین کرد.

مسئله فقط همین یک خودرو هم نیست. گزارش‌های منتشرشده درباره بازار خودروهای وارداتی، بارها به توقف خودروها در تعمیرگاه به‌دلیل کمبود قطعات اشاره کرده‌اند. گزارش چهارم مهرماه ۱۴۰۵ خبرگزاری تسنیم نیز از خودروهای وارداتی زمین‌گیرشده به‌دلیل دشواری دسترسی به قطعات یدکی نوشته است. گزارش ایسنا که در مردادماه امسال بازنشر شد، به کمبود قطعات و ضعف شبکه خدمات پس از فروش در بازار خودروهای وارداتی پرداخت. این گزارش‌ها نشان می‌دهند مسئله تأمین قطعه، محدود به یک تجربه شخصی یا یک برند نیست؛ اما تجربه چهارماهه مالک لوکانو، پرسش مشخصی را متوجه خود مکث موتور می‌کند.

مشتری خودرو می‌خرد، نه مأموریت جست‌وجوی قطعه

در بازار خودرو ایران، خریدار هنگام انتخاب یک محصول معمولاً با فهرستی از امکانات، قدرت موتور، تجهیزات ایمنی، طراحی و قیمت روبه‌رو می‌شود. شرکت فروشنده هم برای متقاعد کردن مشتری از کیفیت ساخت، شبکه نمایندگی و خدمات پس از فروش می‌گوید. اما کمتر کسی هنگام فروش توضیح می‌دهد اگر خودرو تصادف کند و یک قطعه بدنه ساده آسیب ببیند، مالک باید چند هفته یا چند ماه دنبال آن بگردد.

زه بغل شاید از نظر فنی قطعه پیچیده‌ای نباشد، اما نبودنش می‌تواند تعمیر کامل خودرو را به تعویق بیندازد. مالک نمی‌تواند صرفاً به این دلیل که قطعه‌ای کوچک در بازار پیدا نمی‌شود، از تعمیر اصولی خودرو صرف‌نظر کند یا قطعه‌ای نامطمئن و غیراستاندارد را جایگزین آن کند. قطعات بدنه هم بخشی از هویت ظاهری و تناسب اجزای خودرو هستند و تهیه نمونه نامتناسب، راه‌حل قابل قبولی برای جبران ضعف تأمین نیست.

مکث موتور باید به یک سؤال ساده و روشن پاسخ بدهد: قطعات بدنه لوکانو، از جمله زه‌های جانبی، با چه سازوکاری تأمین می‌شوند و چرا در یک مورد مشخص، چهار ماه انتظار هنوز به نتیجه نرسیده است؟ اگر قطعه سفارش‌گذاری شده، شماره پیگیری و زمان تحویل آن چیست؟ اگر امکان تأمین وجود ندارد، شرکت چه راهکاری برای مالک در نظر گرفته است؟

فروش خودرو پایان تعهد شرکت نیست. اتفاقاً روزی که خودرو آسیب می‌بیند و مشتری برای تعمیر آن به شبکه خدمات مراجعه می‌کند، اعتبار وعده‌های فروش محک می‌خورد. لوکانو می‌تواند طراحی جذاب، تجهیزات متنوع و مشخصات فنی قابل توجهی داشته باشد؛ اما هیچ‌کدام از این امتیازها جای یک قطعه موجود در انبار را نمی‌گیرد.

چهار ماه انتظار برای یک زه بغل، عدد کوچکی در گزارش‌های فروش و آمار تحویل خودرو نیست؛ اما برای مالکی که خودروی تصادفی‌اش هنوز به‌دلیل نبود همان قطعه معطل مانده، تمام ماجرا همین چهار ماه است. مشتری از مکث موتور خودروی تازه‌ای نمی‌خواهد؛ قطعه خودرویی را می‌خواهد که قبلاً فروخته شده است.