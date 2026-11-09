به گزارش سرویس خودرو تابناک ، اگر چند سال پیش کسی می‌گفت آئودی روزی خودرویی را با نام این برند و بدون نشان چهار حلقه معروفش روانه بازار می‌کند، احتمالاً تصور می‌کرد پای یک مدل مفهومی یا نسخه‌ای عجیب از محصولات این شرکت در میان است. حالا اما این اتفاق افتاده و محصولش به ایران هم رسیده است؛ آئودی E۵ اسپرت‌بک، خودرویی تمام‌برقی که جمعه ۱۵ آبان در مجموعه اتوپلازا تهران رونمایی شد.

اولین چیزی که در برخورد با E۵ جلب توجه می‌کند، نه چراغ‌های باریک و بدنه کشیده آن، بلکه نوشته بزرگ AUDI روی جلوپنجره است. خبری از چهار حلقه‌ای نیست که سال‌ها هویت محصولات این خودروساز آلمانی را ساخته‌اند. این خودرو از خانواده تازه‌ای می‌آید که آئودی با همکاری سایک چین شکل داده؛ پروژه‌ای که قرار است در بازار سخت‌گیر و پرسرعت چین، این برند قدیمی را دوباره به میدان رقابت برگرداند.

معین خودرو هم‌زمان با رونمایی E۵، پیش‌ثبت‌نام این خودرو و شاسی‌بلند E۷X را آغاز کرده است. فعلاً اما قیمت نهایی و زمان تحویل مشخص نیست و آنچه در مراسم معرفی دیده شد، بیشتر از آنکه پاسخ پرسش‌های خریداران باشد، شروع آشنایی بازار ایران با یک نام تازه در خانواده آئودی است.

آئودی برای زنده ماندن در چین، شکل تازه‌ای به خودش داد

چینی‌ها دیگر فقط خودروهای ارزان‌قیمت تولید نمی‌کنند. در بازار این کشور، شرکت‌هایی مثل بی‌وای‌دی، شیائومی و نیو با سرعتی حرکت می‌کنند که حتی خودروسازان باسابقه اروپایی را به تجدیدنظر در شیوه طراحی و تولید وادار کرده است. خریدار چینی هم دیگر صرفاً به نشان یک برند اروپایی قانع نیست؛ نمایشگر، نرم‌افزار، امکانات ارتباطی، سرعت شارژ و تجربه کار با خودرو برایش اهمیت دارد. آئودی برای رقابت در همین زمین، سراغ همکاری با سایک رفت و خانواده جدید AUDI را شکل داد.

E۵ نخستین محصول این همکاری است؛ خودرویی که ظاهرش با زبان طراحی متفاوتی شکل گرفته و کابین آن هم بیش از هر چیز بر تجربه دیجیتال تکیه دارد. بدنه کشیده و سقف شیب‌دارش آن را در گروه فست‌بک‌ها قرار می‌دهد؛ نه یک سدان معمولی است و نه کراس‌اووری که این روزها بازار را پر کرده باشد. در واقع آئودی تلاش کرده محصولی بسازد که هم ظاهر یک خودروی لوکس را داشته باشد و هم از نظر فناوری با رقبای تازه‌نفس چینی عقب نماند.

البته دیدن نام آئودی روی این خودرو نباید باعث شود آن را با A۶ یا دیگر محصولات شناخته‌شده این شرکت یکی بدانیم. E۵ برای بازار چین توسعه پیدا کرده و ساختار فنی و الکترونیکی متفاوتی دارد. همکاری با سایک نیز فقط به محل تولید محدود نیست؛ بخش مهمی از مسیر توسعه این خودرو بر پایه توان صنعتی و فناوری بازار چین شکل گرفته است. این همان تغییری است که صنعت خودرو در سال‌های اخیر تجربه می‌کند: برندهای قدیمی برای حفظ سهم بازار، ناچارند بخشی از مسیر توسعه محصولات جدید را با بازیگران چینی پیش ببرند.پ

نسخه‌ای که به ایران می‌آید، ۷۷۶ اسب‌بخار نیست

در روزهای پس از رونمایی E۵، عدد ۷۷۶ اسب‌بخار در بعضی تیترها به چشم خورد؛ عددی که برای یک خودروی برقی خانوادگی بسیار وسوسه‌کننده است. اما این قدرت به قوی‌ترین نسخه خانواده E۵ مربوط می‌شود، نه خودرویی که معین خودرو برای ورود به ایران معرفی کرده است.

طبق مشخصات منتشرشده برای نسخه وارداتی، E۵ به یک موتور الکتریکی روی محور عقب مجهز است که ۲۹۹ اسب‌بخار قدرت و ۴۲۰ نیوتن‌متر گشتاور تولید می‌کند. باتری ۷۶ کیلووات‌ساعتی از نوع لیتیوم‌آهن‌فسفات، نیروی مورد نیاز موتور را تأمین می‌کند و برد حرکتی اعلام‌شده برای این نسخه ۶۱۸ کیلومتر است. حداکثر سرعت نیز ۲۰۵ کیلومتر بر ساعت اعلام شده است. این اعداد، تصویر واقعی‌تری از خودرویی می‌دهند که قرار است در بازار ایران عرضه شود.

ابعاد بدنه هم نشان می‌دهد با خودروی کوچکی روبه‌رو نیستیم. طول E۵ به ۴۸۸۱ میلی‌متر، عرض آن به ۱۹۶۰ میلی‌متر و فاصله محوری‌اش به ۲۹۵۰ میلی‌متر می‌رسد. وزن خودرو نیز حدود ۲۲۲۵ کیلوگرم اعلام شده است. این وزن برای یک خودروی برقی در این کلاس غیرمعمول نیست؛ باتری بخش قابل توجهی از جرم خودرو را تشکیل می‌دهد و همین موضوع روی رفتار خودرو در پیچ‌ها، شتاب‌گیری و مصرف انرژی اثر می‌گذارد.

نسخه‌های قوی‌تر E۵ در چین با دو موتور و قدرت بسیار بالاتر عرضه می‌شوند. برد ۷۷۰ کیلومتری و شتاب ۳٫۴ ثانیه‌ای که در برخی خبرها منتشر شده نیز به تیپ‌های بالاتر این خانواده مربوط است. بنابراین نباید این اعداد را به نسخه تک‌موتوره وارداتی نسبت داد. برای خریدار ایرانی، همان ۲۹۹ اسب‌بخار و برد اعلامی ۶۱۸ کیلومتر اهمیت دارد؛ البته برد واقعی در جاده و ترافیک ایران باید در آزمون عملی مشخص شود.





آئودی برقی را کجا شارژ کنیم؟

E۵ روی کاغذ خودروی مجهزی است، اما یک پرسش ساده می‌تواند سرنوشتش را در بازار ایران تعیین کند: مالک آن کجا و چطور باید شارژش کند؟ در یک خودروی بنزینی، راننده معمولاً برای پیدا کردن جایگاه سوخت نگرانی زیادی ندارد؛ اما مالک خودروی برقی باید مسیر، توان شارژر، زمان توقف و دسترسی به ایستگاه را از قبل در نظر بگیرد. این مسئله برای خودرویی با باتری ۷۶ کیلووات‌ساعتی شوخی‌بردار نیست.

معماری برقی پیشرفته و قابلیت شارژ سریع، زمانی به مزیت تبدیل می‌شود که ایستگاه مناسب در دسترس باشد. اگر شارژر عمومی توان لازم را نداشته باشد یا خودرو در مسیرهای بین‌شهری امکان شارژ مطمئن پیدا نکند، بخشی از جذابیت فنی آن از بین می‌رود. در کنار زیرساخت، خدمات پس از فروش هم اهمیت دارد. تعمیر یک خودروی برقی پیشرفته با تعویض قطعه در یک خودروی معمولی تفاوت دارد؛ باتری، سامانه مدیریت انرژی، تجهیزات الکترونیکی و حسگرهای کمک‌راننده به تعمیرکار آموزش‌دیده و قطعات تخصصی نیاز دارند.

به عنوان یک فعال خودرو توقع دارم که معین خودرو درباره گارانتی باتری، دسترسی به قطعات، تعمیرات تخصصی و پشتیبانی نرم‌افزاری توضیح روشنی ارائه کند. خریدار خودرویی در این سطح فقط بابت شتاب و طراحی پول نمی‌دهد؛ او انتظار دارد اگر خودرو در جاده یا شهر دچار مشکل شد، راه مشخصی برای رفع آن وجود داشته باشد.

آئودی E۵ از آن خودروهایی است که می‌تواند نگاه بازار را به محصولات برقی تغییر دهد؛ نه به خاطر اینکه نشان آئودی روی آن قرار گرفته، بلکه چون ترکیبی از مهندسی یک برند قدیمی و توان تولید و فناوری چین را به نمایش می‌گذارد. با این حال، ورودش به ایران تازه شروع ماجراست. تا زمانی که قیمت نهایی، شرایط تحویل و خدمات واقعی آن روشن نشود، نمی‌توان درباره موفقیتش حکم داد. چهار حلقه روی این خودرو نیست؛ اما خریدار ایرانی هنوز می‌خواهد بداند پشت نام آئودی چه چیزی تحویل می‌گیرد.