به گزارش خبرنگار خودرو تابناک ، فولکس‌واگن روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. خودروساز آلمانی که سال‌ها یکی از ستون‌های اصلی صنعت خودرو اروپا بود، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ زیان خالص ۵.۸ میلیارد یورویی ثبت کرده است. کاهش فروش و سودآوری در بازار چین، تعرفه‌های آمریکا و هزینه‌های سنگین توسعه خودروهای برقی، فشار زیادی به این شرکت وارد کرده‌اند؛ فشاری که حالا به پروژه‌های آینده فولکس‌واگن هم رسیده است.

خبر توقف توسعه اولیه گلف تمام‌برقی در مرکز اصلی فولکس‌واگن در ولفسبورگ، یک روز پس از انتشار گزارش مالی شرکت منتشر شد. رویترز در ۳۰ اکتبر گزارش داد که توماس شفر، مدیرعامل برندهای حجمی فولکس‌واگن، در یادداشتی داخلی اعلام کرده شرکت در مقطع فعلی توان تأمین هزینه این پروژه را ندارد. گلف یکی از شناخته‌شده‌ترین محصولات تاریخ فولکس‌واگن است و توقف کار روی نسخه برقی آن، در کنار زیان مالی اخیر، تصویری از مشکلات این خودروساز ارائه می‌دهد.

فولکس‌واگن فقط با یک فصل مالی نامطلوب روبه‌رو نیست. این شرکت باید در بازاری که خودروسازان چینی با سرعت زیادی محصولات جدید عرضه می‌کنند، جایگاه خود را حفظ کند؛ در اروپا هزینه تولید را پایین بیاورد و هم‌زمان میلیاردها یورو برای توسعه فناوری‌های برقی و نرم‌افزاری هزینه کند. حفظ این موقعیت برای شرکتی با ده‌ها کارخانه و نیروی انسانی گسترده، کار ساده‌ای نیست.

زیان میلیاردی فولکس‌واگن از کجا آمد؟

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، فولکس‌واگن در فاصله ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۲۶، زیان خالص ۵.۸ میلیارد یورویی پس از کسر مالیات ثبت کرده است. درآمد شرکت در همین دوره با کاهش ۶.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۰.۳ میلیارد یورو رسید.

یکی از عوامل مهم در ثبت این زیان، کاهش ۶.۴ میلیارد یورویی ارزش سرمایه‌گذاری فولکس‌واگن در پورشه بوده است. این تعدیل حسابداری سهم قابل توجهی در نتیجه مالی شرکت داشته و نباید تمام زیان ثبت‌شده را به کاهش فروش خودرو یا هزینه تولید نسبت داد. با این حال، مشکلات عملیاتی فولکس‌واگن نیز جدی است و کاهش سودآوری در بازارهای مهم، به‌ویژه چین، فشار مضاعفی بر شرکت وارد کرده است.

چین سال‌ها یکی از مهم‌ترین بازارهای فولکس‌واگن بود. این شرکت با برندهای فولکس‌واگن، آئودی و دیگر زیرمجموعه‌های خود حضور گسترده‌ای در این کشور داشت و از رشد بازار خودرو در چین سود می‌برد. حالا ورق برگشته است. خودروسازان چینی با عرضه سریع مدل‌های جدید، قیمت‌های رقابتی و امکانات نرم‌افزاری متنوع، مشتریان بیشتری جذب کرده‌اند و برندهای خارجی برای حفظ سهم خود ناچار به کاهش قیمت شده‌اند.

مشکل فولکس‌واگن فقط از دست دادن بخشی از مشتریان نیست. کاهش قیمت برای حفظ فروش، حاشیه سود را هم پایین می‌آورد. شرکت‌هایی که سال‌ها با تکیه بر اعتبار برند و شبکه فروش گسترده در چین فعالیت می‌کردند، اکنون با رقبایی روبه‌رو هستند که در توسعه خودروهای برقی و عرضه فناوری‌های جدید، سرعت بالاتری دارند.

فولکس‌واگن برای بازگشت به رقابت در چین باید محصولاتی متناسب با سلیقه مشتریان این بازار عرضه کند. این کار به سرمایه‌گذاری در نرم‌افزار، باتری، سامانه‌های هوشمند و توسعه مدل‌های تازه نیاز دارد؛ هزینه‌هایی که در مقطع فعلی و با کاهش سودآوری شرکت، تأمین آنها دشوارتر شده است.

تعرفه‌های آمریکا نیز به مشکلات خودروساز آلمانی اضافه شده‌اند. افزایش هزینه ورود خودرو به بازار آمریکا، محاسبات شرکت درباره قیمت‌گذاری و محل تولید را تغییر می‌دهد. فولکس‌واگن باید میان هزینه قطعات، محل مونتاژ، قیمت نهایی و سود هر خودرو تعادل برقرار کند؛ آن هم در بازاری که رقابت در آن شدید است و امکان انتقال تمام هزینه‌ها به خریدار وجود ندارد.

گلف برقی؛ پروژه‌ای که فعلاً متوقف ماند

توقف توسعه اولیه گلف برقی در ولفسبورگ، یکی از مهم‌ترین خبرهای روزهای اخیر درباره فولکس‌واگن است. گلف از دهه ۱۹۷۰ تاکنون یکی از محصولات اصلی این شرکت بوده و در چندین نسل، جایگاه ثابتی در بازار خودرو اروپا داشته است. قرار بود نسخه تمام‌برقی این مدل، بخشی از برنامه فولکس‌واگن برای گسترش خانواده خودروهای برقی باشد.

رویترز گزارش داده است که توماس شفر در یادداشتی داخلی نوشته شرکت در حال حاضر توان پرداخت هزینه توسعه اولیه این پروژه را ندارد. با این حال، توقف فعلی به معنای لغو قطعی گلف برقی نیست. شورای کارکنان فولکس‌واگن نیز اعلام کرده که توقف هزینه‌کرد در مرحله فعلی الزاماً به معنای پایان پروژه یا تغییر قطعی زمان عرضه خودرو نخواهد بود و تلاش می‌شود تأخیر ایجادشده جبران شود.

توسعه یک خودروی برقی جدید، فقط به طراحی بدنه و انتخاب باتری محدود نیست. معماری الکترونیکی، نرم‌افزار، سامانه مدیریت انرژی، تجهیزات ایمنی و آماده‌سازی خطوط تولید، بخش مهمی از هزینه و زمان توسعه را تشکیل می‌دهند. خودروسازانی که در چند بازار بزرگ فعالیت می‌کنند، باید این سرمایه‌گذاری را با توان مالی و میزان تقاضای واقعی هماهنگ کنند.

فولکس‌واگن در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در خودروهای برقی و نرم‌افزار انجام داده است، اما بازگشت سرمایه در این بخش مطابق انتظار پیش نرفته است. رقابت قیمتی در چین و اروپا، هزینه تولید باتری و فشار خودروسازان تازه‌وارد، سودآوری این محصولات را دشوار کرده است. بخشی از مشتریان نیز هنوز به دلیل قیمت خرید، زیرساخت شارژ و نگرانی درباره پیمایش خودروهای برقی، برای جایگزینی خودروی بنزینی خود تردید دارند.

توقف توسعه گلف برقی در چنین مقطعی، نشان می‌دهد فولکس‌واگن در حال بازنگری هزینه‌های پروژه‌های آینده است. این تصمیم برای برندی که گلف یکی از مهم‌ترین نام‌های آن محسوب می‌شود، اهمیت بیشتری دارد؛ هرچند هنوز نمی‌توان آن را به معنای کنار گذاشتن برنامه برقی‌سازی این مدل دانست.

کارخانه‌ها و کارگران در صف تصمیم‌های سخت

فولکس‌واگن برای کاهش هزینه‌ها، برنامه گسترده‌ای برای بازسازی ساختار خود در نظر گرفته است. آسوشیتدپرس گزارش داده این برنامه می‌تواند به حذف تا ۱۰۰ هزار شغل و تعطیلی چهار کارخانه در آلمان منجر شود. این ارقام بخشی از برنامه مطرح‌شده برای کاهش هزینه‌ها هستند و نباید آنها را با اخراج قطعی ۱۰۰ هزار نفر یا تعطیلی انجام‌شده چهار کارخانه اشتباه گرفت.

فولکس‌واگن یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان صنعتی آلمان است. کارخانه‌های این گروه در شهرهای مختلف فعالیت می‌کنند و شمار زیادی از شرکت‌های قطعه‌ساز و تأمین‌کننده نیز به سفارش‌های آن وابسته‌اند. کاهش تولید یا تعطیلی یک مرکز صنعتی می‌تواند به این مجموعه گسترده منتقل شود و مشاغل خارج از کارخانه‌های اصلی را هم تحت تأثیر قرار دهد.

کارخانه ولفسبورگ جایگاه ویژه‌ای در تاریخ این شرکت دارد. این مجموعه از مهم‌ترین مراکز تولید فولکس‌واگن است و نام آن با شکل‌گیری و توسعه صنعت خودروی آلمان گره خورده است. طبق گزارش رویترز، این کارخانه با فاصله ۳۰۰ میلیون یورویی از هدف کاهش هزینه‌های تعیین‌شده روبه‌روست. توقف توسعه اولیه گلف برقی نیز در همین فضای فشار مالی اتفاق افتاده است.

مدیریت فولکس‌واگن باید درباره هزینه‌های جاری، تعداد کارکنان، ظرفیت کارخانه‌ها و پروژه‌های آینده تصمیم بگیرد. کاهش هزینه‌ها می‌تواند به بهبود صورت‌های مالی کمک کند، اما اگر این روند به کاهش سرمایه‌گذاری در محصولات جدید منجر شود، شرکت در رقابت با خودروسازان چینی و دیگر رقبای جهانی موقعیت ضعیف‌تری پیدا خواهد کرد.

مشکل دیگر این است که فولکس‌واگن نمی‌تواند از بازار خودروهای برقی کنار بکشد. قوانین زیست‌محیطی، تغییر سلیقه بخشی از خریداران و رقابت شرکت‌های جدید، خودروسازان بزرگ را به سرمایه‌گذاری در این بخش وادار کرده است. شرکت آلمانی باید هزینه این تغییر را بپردازد، اما هم‌زمان نمی‌تواند از زیان‌های مالی و هزینه بالای کارخانه‌هایش چشم‌پوشی کند.

فولکس‌واگن حالا باید تصمیم بگیرد کدام پروژه‌ها ادامه پیدا کنند و کدام هزینه‌ها از ساختار شرکت کنار گذاشته شوند. توقف کار روی گلف برقی در ولفسبورگ، آن هم برای مدلی که از مهم‌ترین نام‌های تاریخ این برند است، اتفاق کوچکی نیست. مدیران شرکت در ماه‌های پیش رو با تصمیم‌هایی درباره آینده محصولات، کارخانه‌ها و نیروی انسانی روبه‌رو هستند؛ تصمیم‌هایی که فقط به یک مدل خودرو یا یک گزارش مالی محدود نمی‌مانند.