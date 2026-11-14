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جنجال مدیر سابق صداوسیما در دادگاه

قوه قضاییه اعلام کرد: مدیر سابق صداوسیما هیچ مستنداتی درباره ادعاهای اخیر خود نزد مقام قضایی ارائه نکرد و طی توضیحاتی در فضای مجازی مطالب قبلی را اصلاح کرد.

کد خبر: 4201768تاریخ انتشار: 3339 بازدید

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به گزارش تابناک؛ قوه قضاییه اعلام کرد: پس از اظهارات یک مدیر سابق صدا و سیما که در موضوعات مختلف ادعاهایی مطرح کرده بود، دادستانی تهران او را برای ارائه مستندات ادعاهای صورت گرفته به مرجع قضایی احضار کرد.

در پی حضور نامبرده در دادستانی تهران، مقام قضایی خواستار ارائه مستندات درباره ادعاها در رابطه با «شورای موقت رهبری اصل ۱۱۱ قانون اساسی و همچنین برکناری رئیس سازمان صداوسیما» شد که این مدیر سابق صداوسیما نتوانست مستندات و توضیحات قانع کننده ای دال بر صحت ادعاهای خود ارائه کند.

نامبرده هم بعد از احضار با انتشار پستی در فضای مجازی، اعلام کرد: «… در مصاحبه هیچگاه در مورد شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی چنین نگفته‌ام و تلویحا هم قصد بیان آن را نداشتم… درباره برکناری رئیس صداوسیما از موضوع اطلاع رسمی نداشتم.»

منبع: ایسنا


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قوه قضاییهدادگاهاحضاردادستانی تهرانمدیر صداوسیما

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