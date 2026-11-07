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احضار یکی از مدیران سابق صداوسیما به دادستانی
اظهارات و ادعاهای مطرحشده حسن روزی طلب، یکی از مدیران سابق صداوسیما، پای او را به دادستانی تهران باز کرد.
به گزارش تابناک؛ پس از اظهارات جنجالی حسن روزیطلب، یکی مدیران سابق صداوسیما در موضوعات مختلف؛ دادستانی تهران او را برای ادای توضیحات و ارائه مستندات ادعاهایش به مرجع قضایی احضار کرد.
منبع: میزان
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