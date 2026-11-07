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احضار یکی از مدیران سابق صداوسیما به دادستانی

اظهارات و ادعاهای مطرح‌شده حسن روزی طلب، یکی از مدیران سابق صداوسیما، پای او را به دادستانی تهران باز کرد.

کد خبر: 4200369تاریخ انتشار: 1932 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ پس از اظهارات جنجالی حسن روزی‌طلب،  یکی مدیران سابق صداوسیما در موضوعات مختلف؛ دادستانی تهران او را برای ادای توضیحات و ارائه مستندات ادعاهایش به مرجع قضایی احضار کرد.

منبع: میزان

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صداوسیمادادستانیحسن روزی طلب

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