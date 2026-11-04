مرکز رسانه قوه قضاییه به دنبال انتشار برخی ویدیوهای جعلی و برساخته‌ی هوش مصنوعی که در آن با تصویرسازی، از زبان رئیس قوه قضاییه اطلاعیه صادر کرد.

به گزارش تابناک؛ به دنبال انتشار برخی ویدئوهای جعلی و برساخته‌ی هوش مصنوعی که در آن با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دروغ ادعاهایی کذب مطرح شده؛مرکز رسانه قوه قضاییه، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه به قرار ذیل است: این روزها سه‌گانه‌ی جنگ ترکیبی دشمن عبارت است از: جعلِ صدا، جعلِ تصویر، جعلِ اعتماد. در روزهای اخیر، برخی روایت‌های ساختگی و مجعول، بر بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که استناد این روایت‌ها، ویدئوهایی ‌جعلی و برساخته‌ی هوش مصنوعی است که مجعول بودن آنها آشکار و مُبرهن است. در این ویدئوها، با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دروغ ادعاهایی عجیب و سؤال‌برانگیز مطرح شده است. در یک نمونه از این جعلیات، در مورد برداشت از حساب‌های مردم برای مصارف عمومی، مطالبی به کلی کذب، جعل شده است.

پُر واضح است در خصوص مصداق فوق‌الذکر، نه چنین سخنانی گفته شده است، نه چنین تصمیمی وجود دارد، نه چنین طرحی در هیچ نهاد قانونی کشور در دست بررسی است. ایضاً مواضع رئیس قوه قضاییه نیز برای قاطبه‌ی مردم ایران شناخته شده است و مضمون و محتوای جعلیِ مندرج در آن ویدئوی ساختگی، کمترین نسبتی با مواضع و دیدگاه رئیس دستگاه قضا ندارد.

آنچه در ویدئویِ مورد اشاره، تصویرسازی شده، محصول ابزارهای تولید محتوای مصنوعی است و نه هر کارشناس فنی که هر مخاطب عادی‌ای نیز با یکبار دیدن این کلیپ، به جعلی بودن و اصطلاحاً هوش مصنوعی بودن آن پی می‌برد.

بدون‌تردید، دشمن در جنگ ترکیبی و عملیات روانی و ادراکی خود، امید زیادی به ساخت چنین ویدئوهای جعلی و مبتنی بر هوش مصنوعی، بسته است.

همچنین قابل ذکر است که به طور قطع، اموال و دارایی‌های مردم، در پناه و حمایت قانون است و قوه قضاییه با جدیت و اهتمام از حقوق آحاد جامعه صیانت می‌کند.

منبع: رسانه قوه قضاییه