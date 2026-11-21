به گزارش تابناک؛ عبدالرضا میرزایی، رئیس پلیس راه استان اصفهان، از توقیف یک دستگاه کامیون کشنده با رانندگی دختر ۱۲ساله در محور تیران خبر داد و گفت: هوشیاری مأموران گشت نامحسوس مانع از بروز حادثه‌ای احتمالی در جاده شد.

میرزایی اظهار کرد: تیم گشت نامحسوس گروه کنترلی پلیس راه، در جریان اجرای طرح برخورد با تخلفات ناوگان عمومی باربری در محور تیران، یک دستگاه کامیون کشنده را متوقف کرد که رانندگی آن را دختری ۱۲ساله بر عهده داشت.

وی با اشاره به خطرات رانندگی افراد فاقد گواهینامه، افزود: هدایت وسایل نقلیه سنگین به آموزش حرفه‌ای، مهارت تخصصی و برخورداری از گواهینامه مرتبط نیاز دارد و سپردن چنین وسایلی به افراد کم‌سن‌وسال می‌تواند جان راننده، سرنشینان و سایر کاربران جاده را به خطر بیندازد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با بیان اینکه رانندگی این نوجوان با کامیون کشنده می‌توانست به حادثه‌ای ناگوار منجر شود، تصریح کرد: خوشبختانه با هوشیاری مأموران پلیس راه، از وقوع هرگونه سانحه جلوگیری شد و کامیون برای طی مراحل قانونی توقیف شد.

میرزایی با هشدار به خانواده‌ها درباره سپردن وسایل نقلیه به نوجوانان فاقد گواهینامه، گفت: والدین باید از رانندگی فرزندان خود پیش از رسیدن به سن قانونی و دریافت گواهینامه جلوگیری کنند؛ چراکه رانندگی، به‌ویژه با ناوگان سنگین، مسئولیتی تخصصی است و کوچک‌ترین خطا در آن می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: پلیس راه با موارد مشابه برخورد قانونی و جدی خواهد داشت و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده چنین تخلفاتی، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

منبع: برنا



