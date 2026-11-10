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به گزارش تابناک؛ دو تصادف زنجیره‌ای در تهران چندین خودرو را به یکدیگر کوبید و ۶ نفر را مصدوم کرد.

سرهنگ علی اصغر شریفی با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر پایتخت، گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان و بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی نیز شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی و بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی نیز پرحجم و سنگین است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به دو تصادف زنجیره‌ای شب گذشته در پایتخت اشاره کرد و گفت: تصادف اول حوالی ساعت ۲۰: ۳۰ شب گذشته در «بلوار فرحزادی تقاطع نورانی» رخ داد که یک دستگاه سواری۲۰۷ به «علت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه» با ۶ وسیله دیگر «پراید، دو تا۲۰۷، موتورسیکلت، تارا و کوییک» برخورد کرده و در پی این اتفاق ۳ نفر مصدوم و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: متاسفانه تصادفی دیگر نیز حوالی ساعت ۲۳: ۰۵ شب گذشته در «خیابان رزم جوبین نبش صفارزاده» یک دستگاه سواری پراید با پژو پارس و پژو ۲۰۶ و پراید برخورد کرد و به دنبال این حادثه ۳ نفر مصدوم و توسط عوامل اورژانس راهی بیمارستان شدند که جزئیات بیشتر وقوع این دو تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: وقوع تصادفات زنجیره‌ای نشان می‌دهد که یک لحظه غفلت، بی‌توجهی به جلو یا رعایت نکردن فاصله طولی می‌تواند چندین وسیله نقلیه را درگیر یک حادثه کند. رانندگان باید همواره با پیش‌بینی رفتار رانندگان اطراف، حفظ فاصله طولی و پرهیز از عجله و ترمزهای ناگهانی، فرصت واکنش به موقع را برای خود فراهم کنند.

بر اساس گزارش مرکز جامع اطلاع رسانی برخط، رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: همیشه به گونه‌ای رانندگی کنید که در صورت توقف ناگهانی خودروی جلویی، فرصت کافی برای واکنش و جلوگیری از برخورد را داشته باشید، چرا که پیشگیری از یک تصادف مانع گرفتار شدن چندین راننده در یک حادثه زنجیره‌ای خواهد شد.

منبع: ایسنا



