به گزارش تابناک؛ غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به روند تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ گفت: دولت در حال بررسی و آماده‌سازی لایحه بودجه سال آینده است و براساس آیین‌نامه باید این لایحه در دی‌ماه به مجلس تقدیم شود.

وی با بیان اینکه مجلس نیز آمادگی بررسی لایحه بودجه را دارد، اظهار داشت: نمایندگان آمادگی دارند پس از ارائه لایحه از سوی دولت، فرآیند بررسی آن را دنبال کنند.

راهکار تاجگردون برای عبور از چالش‌ها





رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با بیان اینکه به اعتقاد شخصی وی، تکرار چارچوب بودجه سال ۱۴۰۵ با اعمال برخی اصلاحات و الزامات می‌تواند به نفع کشور باشد، تصریح کرد: به نظر من بهترین حالت این است که دولت بودجه سال ۱۴۰۵ را با در نظر گرفتن برخی قیود، تغییرات و اختیارات جدید برای سال آینده تکرار کند.

تاجگردون افزود: در این چارچوب می‌توان مواردی مانند افزایش حقوق و برخی الزامات دیگر را نیز در بودجه لحاظ کرد تا شرایط برای اجرای بهتر آن فراهم شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: تکرار بودجه با اصلاحات موردنیاز و لحاظ کردن شرایط و الزامات جدید، می‌تواند مسیر مناسب‌تری برای اداره امور کشور در سال آینده باشد.

به‌گزارش تسنیم، بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه بودجه سالانه را در موعد مقرر به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان پس از دریافت آن، فرآیند بررسی و تصویب بودجه را آغاز کنند. در این میان، با توجه به شرایط اقتصادی و ضرورت واقع‌بینانه‌بودن منابع و مصارف، نحوه تنظیم بودجه سال ۱۴۰۶ و میزان تغییرات آن نسبت به بودجه سال جاری از جمله موضوعات مورد توجه نمایندگان است.

از سوی دیگر، میزان تحقق برخی احکام و ردیف‌های بودجه‌ای از جمله تسهیلات ازدواج و همچنین ضرورت پیش‌بینی منابع متناسب با افزایش حقوق کارکنان، از مسائلی است که می‌تواند در تدوین و بررسی بودجه سال آینده مورد توجه دولت و مجلس قرار گیرد.

منبع: تسنیم



