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مجازات همکاری با بیگانگان اعلام شد

مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای جدید، برای هرگونه همکاری، تعامل، ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا پذیرش تبلیغات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان وابسته به کارگزاران بیگانه، مجازات تعیین کرد.

کد خبر: 4201987تاریخ انتشار: 1749 بازدید

۶۳۹۳۸۵۵۹

به گزارش تابناک؛ مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای جدید، برای هرگونه همکاری، تعامل، ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا پذیرش تبلیغات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان وابسته به کارگزاران بیگانه، مجازات تعیین کرد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجازی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) و در ادامه بررسی جزییات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد الحاقی میثم ظهوریان، نماینده مشهد برای الحاق به ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

طبق این مصوبه، هرگونه تعامل، همکاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا تولید و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان وابسته به کارگزار بیگانه در صورتی که مصداق مجازات شدیدتری نباشد، موجب شش ماه تا ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی درجه سه خواهد بود.

منبع: مهر


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برچسب ها

رسانه های معاندمجلس شورای اسلامیمصوبهتعاملرسانه های بیگانهنفوذ بیگانگانرسانه های فارس زبان

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