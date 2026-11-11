به گزارش تابناک؛ محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مطرح شدن پیشنهاد برگزاری غیرمتمرکز انتخابات در برخی استان‌ها گفت: تاکنون مجوزی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری انتخابات صادر نشده است. بنابراین تاریخ دقیقی نیز برای برگزاری انتخابات مشخص نشده است.

تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری انتخابات بر عهده مراجع ذی‌صلاح است

وی درباره طرح موضوع برگزاری انتخابات به‌صورت غیرمتمرکز و در زمان‌های متفاوت در برخی استان‌ها اظهار کرد: این موضوع در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی نیست و شعام تنها در خصوص فراهم بودن شرایط برای برگزاری انتخابات اظهار نظر می‌کند. ما می‌توانیم به‌تنهایی درباره نحوه برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری کنیم.

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تصریح کرد: اینکه انتخابات به چه شکل برگزار شود، بر عهده هیات مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات کشور است. باتوجه به اینکه هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است، هیات مرکزی نیز درباره نحوه برگزاری انتخابات تصمیم گیری نهایی نداشته است.

منبع: ایسنا



